Festejará Ayuntamiento de Mazatlán el Día del Niño con eventos gratuitos en distintas colonias

El Ayuntamiento de Mazatlán festejará el Día del Niño del 27 al 29 del presente mes en las colonias Francisco Villa, Valles del Ejido y Tercera Ampliación de Urías, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“El lunes 27 de abril vamos a tener el festejo en la plazuela de la Colonia Francisco Villa, el martes 28 de abril en los campos deportivos mejor conocidos como El Chaflán, en Valles del Ejido, el miércoles 29 de abril en el campo de béisbol de la Tercera Ampliación de Urías”, agregó Palacios Domínguez ante personal de medios de comunicación este jueves.

“El horario es de cinco (de la tarde) a ocho de la noche, la asistencia esperada es de 3 mil niñas y niños en total de la suma de los tres días y las actividades principales que tendremos son regalos simbólicos, vamos a estar rifando 500 regalos entre bicicletas, juguetes didácticos y por supuesto que tendremos también shows artísticos”:

Agregó que gracias a patrocinios y diversas cuestiones también se tendrán cupones para alimentos.

En estos festejos colaboran los institutos Municipal de la Juventud y de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, así como las direcciones de Servicios Públicos y Seguridad Pública, además de Protección Civil y el DIF Municipal.

“La invitación es para que todas las niñas y los niños de Mazatlán asistan los días lunes, martes y miércoles 27, 28 y 29, por supuesto entrada libre”; reiteró la Presidenta Municipal.