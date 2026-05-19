Festejará Imju el Día del Estudiante con un rally de secundarias

Con el objetivo de fomentar la activación física y la conveniencia entre chicos y chicas, el Instituto Municipal de la Juventud (Imju) alista ya los festejos del próximo Día del Estudiante, el cual celebrarán en grande con un rally deportivo entre varias escuelas secundarias de la ciudad.

El evento tendrá lugar en Parque Central el día martes 26 de mayo a partir de las 10:00 horas, donde se formarán distintos equipos para superar algunas pruebas de velocidad, resistencia e inteligencia en un ambiente de compañerismo; así lo informó la titular del Imju, Arantxa Ahumada.

Señaló que hasta el momento han confirmado escuelas como ETI 5, ETI 77, Secundaria Federal 1, Secundaria Federal 3 y otros planteles de la zona, logrando un total de 300 estudiantes, quienes además podrán disfrutar de un fiesta con música en vivo, comida y demás actividades.

“La actividad que vamos a realizar por el festejo del Día del Estudiante va a ser el martes 26 de mayo en las instalaciones del Parque Central, va a iniciar a las 10 de la mañana y terminan a las 2 de la tarde. Es una invitación a diferentes secundarias del puerto para realizar un rally deportivo que motive a todos”, dijo Ahumada Rosas.

“Habrá música, comida y alguno premios para las dinámicas que vamos a realizar con los chicos de secundaria. Hasta el momento tenemos 300 jóvenes confirmados de aproximadamente unas seis secundarias; entonces ser una gran evento”.

Añadió que también se estarán realizando campañas preventivas sobre el uso de sustancias y el uso responsable del automóvil o motocicleta, ya que en las preparatorias algunos jóvenes viajan en moto para trasladarse a clases. Por tal motivo, decidieron tomar acciones para que tomen sus precauciones.

Indicó que, como varias escuelas realizan sus propias fiestas del Día del Estudiante durante las tardes, la idea de haber un rally matutino ayudará a que más instituciones se sumen a la actividad; reiterando que siguen abiertos a cualquier escuela que quiera participar en el evento, pues la premiación está pactada a las 14:00 horas.