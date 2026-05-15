$!Festejo del Día de las Madres en Mazatlán será este sábado en el Fraccionamiento Pradera Dorada 5

Con el objetivo de continuar las celebraciones dedicadas a las madres mazatlecas, el Gobierno de Mazatlán llevará a cabo este sábado el segundo festejo por el Día de las Madres, teniendo como sede el Fraccionamiento Pradera Dorada 5, donde se promete una tarde llena de regalos, música y sorpresas para las asistentes.

Luego del evento realizado el pasado jueves en la Colonia Casa Hogar, donde se registró una asistencia de 600 personas, las mamás de la zona norte de la ciudad también tendrán la oportunidad de disfrutar de esta convivencia organizada por el Sistema DIF Mazatlán, la cual busca reconocer el esfuerzo y dedicación de las jefas de familia.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, durante el festejo habrá música en vivo, dinámicas recreativas, rifas de regalos, show de payasos y diferentes actividades pensadas para que las asistentes puedan convivir y divertirse en familia.

El evento se realizará frente al kiosco del Fraccionamiento Pradera Dorada 5, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, donde se espera la participación de decenas de familias de colonias cercanas pasando un agradable momento.