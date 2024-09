MAZATLÁN._ A un día de los festejos del 15 de septiembre, el Alcalde Édgar González Zataráin reiteró que la ceremonia del Grito de Independencia sigue en pie para la noche del domingo, así como el desfile del 16.

Estos eventos, dijo, se llevarán a cabo en busca de mandar un mensaje de que Mazatlán se encuentra en óptimas condiciones de seguridad.

González Zataráin invitó a los mazatlecos a acudir a la ceremonia del domingo, asegurando que hasta ahora no se ha presentando ningún problema de violencia en la ciudad.

Aseguró que el municipio se ha mantenido en calma gracias al trabajo y vigilancia de los distintos elementos policíales y al Ejército que resguarda la zona.

“No hay ningún cambio hasta el momento con el evento del Grito. Invitarlos a que se vengan el festejo patrio, que más que un festejo, quiero aclarar este tema, es un asunto de mandar un mensaje de que están las cosas tranquilas y en paz, que no tenemos ningún problema y que es un festejo patrio que se va a realizar hasta el momento”, puntualizó.

“Las condiciones siguen dadas hasta hoy y seguimos en pie. Seguimos convocando a la ciudadanía a que obviamente se venga tranquilamente con su familia, que no traten de introducir alcohol porque sí va a haber una revisión”.

El Alcalde de Mazatlán indicó que el evento, que se llevará a cabo frente al Palacio Municipal, será gratuito y ya están en marcha los preparativos.

“Ayer (viernes) estuvimos en los ensayos en la tarde con la Sedena y obviamente ya con todo preparado para la ceremonia. Las condiciones de seguridad son hasta el momento muy buenas, es obvio que sí hay vigilancia en algunos puntos, pero no tenemos afortunadamente, insisto, hechos que nos indiquen lo contrario”, apuntó.

Por otro lado, González Zataráin mencionó que tampoco es obligatorio asistir al Grito, ya que respeta a quienes deciden resguardarse y no salir de sus casas.

Añadió que este evento será para conmemorar una ocasión tan importante para el País y confía en que los turistas y locales acudan a la invitación, pues en estos momentos las zonas turísticas como el malecón y la Zona Dorada están muy concurridas.

“Este no es un tema de obligación, es un tema de conmemorar. Incluso si van 20, 10 o 5 personas, este es un tema de mandar una señal porque, insisto, hay un concierto y estoy seguro que va a ir gente”, dijo.



PIDE ALCALDE SOLO HACER CASOS A COMUNICADOS DE AUTORIDADES

González Zataráin señaló que aún hay mucha gente que vive con miedo latente por lo que sucede actualmente en Culiacán y el norte de Sinaloa, por lo que pide a los ciudadanos que solo tomen las indicaciones y comunicados oficiales de las autoridades para no generar psicosis innecesarias, ya que asegura que las cosas han ido mejorando desde que comenzó el conflicto esta semana.

“Hemos dicho que las autoridades son las que van a informar de lo que está pasando con prontitud. Aquí no hay margen para andar mintiendo, aquí las cosas son como son, no puedo mentir ahora diciendo que no hay condiciones porque estaría mal, pero tampoco puedo mentir si las cosas se complican, entonces, está lo que es, el decir que no hay condiciones, que posponemos o que se cancela sería mentirle a la gente y no tengo por qué yo hacer eso, así como tampoco meterle miedo a la gente”, sostuvo.

“Nosotros todos los días los estamos diciendo en la radio, lo boletinamos, lo hace también el Gobierno del Estado, lo hacen las demás corporaciones, entonces, es el morbo de mucha gente que a toda costa le va a buscar lo malo cuando realmente la situación está cada día mejor, digo, comparando como cuando inició el conflicto, ahora ha ido mejorando todo”.