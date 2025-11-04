$!‘Festival de Metales’ colocará a Mazatlán en la escena del arte y música mundial

El Festival del Metales coloca a Mazatlán en la escena del arte y música mundial, así lo catalogaron organizadores y promotores al iniciar desde este martes hasta el 15 de noviembre la segunda edición del evento que reúne a artistas internacionales y locales en un solo festival. El encuentro convocó a los más destacados músicos trombistas, trompetistas los mejores del mundo de más de 500 participantes de diferentes países, entre maestros de música, directores de ensambles y orquestas, así como turistas nacionales e internacionales, y una auténtica costelación de artistas, todos coincidiendo en una misma fiesta en Mazatlán, citaron organizadores. En Mazatlán, considerada desde hoy la meca del metal se darán cita, la sociedad artística sinaloense y los grupos de renombre para llevar a cabo diversos conciertos de primer nivel.







El evento reunirá a los mejores trompetistas, trombonistas, tubistas y cornistas del mundo con jóvenes talentos mexicanos y extranjeros en un espacio de excelencia artística, educación y conexión cultural. Las actividades se desarrollarán en espacios emblemáticos como el Teatro Ángela Peralta la Plazuela Machado, la Catedral de Mazatlán y eventos en espacios populares, llevando la música a todos los rincones. Por su parte Sebastián Cedillo, director artístico del festival, afirmó que durante el encuentro se ofrecerán clases magistrales y se llevarán a cabo ensambles, conciertos, conferencias y exposiciones. Además, se promocionará la música tradicional sinaloense, el jazz y la música académica y se le rendirá un homenaje al músico Isidoro Ramírez “Chilolo”, por su trayectoria.





