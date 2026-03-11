$!Fichas de desaparecidos cubren instalaciones de la Fiscalía de Mazatlán

Ante la crisis de desapariciones que se presenta en la entidad y en México, las paredes de las instalaciones de la Fiscalía General de Sinaloa en Mazatlán están cubiertas por fichas de personas desaparecidas y cartulinas con exigencias de que se permita a los colectivos ingresar a los lugares de las búsquedas. Así se puede ver frente a las instalaciones del Servicio Médico Forense, de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas Región Sur y de la Policía de Investigación del Estado y en menor cantidad en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, en este puerto.

Las fichas de hombres y mujeres desaparecidas o privadas de la libertad cubren las paredes frontales de dichas instituciones donde también se pueden ver cartulinas con frases como “Dejen que los colectivos de búsqueda ingresen” y “Buscar es un derecho, informar es una obligación”, ante la exigencia de personas independientes y colectivos de rastreadoras que han exigido que ante los hallazgos de fosas clandestinas en inmediaciones de El Verde, Concordia, les informen qué es lo que se ha encontrado en esos lugares y que también les permitan participar en las búsquedas.

En los 18 meses que lleva la crisis de seguridad en la entidad a partir del 9 de septiembre del 2024 cuando inició la disputa entre dos facciones del cártel de Sinaloa, se han registrado en la entidad más de 2 mil 945 homicidios dolosos y más de 3 mil 400 personas desaparecidas, entre otras afectaciones.

A nivel estatal se tenía un registro histórico de cerca de 5 mil 594 personas desaparecidas hasta mediados del 2025, principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome. Mientras que en la República Mexicana se tiene una cifra de poco más de 130 mil personas desaparecidas.