Fieles y devotos buscarán honrar a San Judas Tadeo este martes en su celebración

Este martes la Parroquia de San Judas Tadeo en el fraccionamiento Sábalo Country, se viste de gala para festejar a su ‘Santo patrono de las causas difíciles’ con varias actividades que incluyen distintas misas, confirmaciones, peregrinaciones y una kermés de alimentos que también tendrá música en vivo.

El evento iniciará a las 6:00 horas con las clásicas mañanitas a San Judas Tadeo y la primera misa del día en el recinto. Después llegarán más eucarísticas a las 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 horas, además de las misas vespertinas a las 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Mientras tanto, a las 12:30 horas se celebrará la Misa especial presidida por el Obispo de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, quien junto a la Diócesis de Mazatlán acompañarán al Padre Horario Hernández en la ceremonia, así como en la confirmaciones posteriores.

No puede faltar por supuesto, la Magna Peregrinación a pie desde Villa Unión, en la que un grupo de valientes devotos llevarán a cabo la tradicional caravana saliendo a las 8:00 horas del atrio de su iglesia. El recorrido tendrá puntos de descanso en El Castillo, Urías, ICO, Mcdonald’s de Zona Dorada y Arco de El Cid, donde las personas podrán unirse.

Asimismo, también se realizará la tradicional Procesión por las calles del fraccionamiento Sábalo Country en punto de las 16:00 horas. Esta actividad estará a cargo de las Madres y monjas del Instituto Mazatlán, y en ella podrán participar vecinos del asentamiento y otras colonias cercanas.

Cómo es tradición cada año, los festejos de San Judas Tadeo cerrarán con su gran kermés en la explanada de la parroquia, donde sus fieles vivirán una fiesta gastronómica con antojitos mexicanos, bebidas frescas, postres y snacks para todos los gustos. Mientras que además habrá grupos y bandas musicales amenizando la ocasión. Se espera que la kermés inicie a las 12:00 horas.