Fin de semana del Ciclotour dejará ocupación hotelera del 75% y derrama económica de $20 millones: Sectur

Luego los 155 millones de pesos de derrama económica que dejó el Gran Maratón Pacífico hace unos días, el puerto se alista para seguir recibiendo al turismo deportivo este próximo fin de semana, cuando se celebre la décimo sexta edición del Ciclotour Mazatlán, el cual contará con cerca de 2 mil pedalistas nacionales y extranjeros.

Ante la celebración de esta justa ciclista, la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa, informó que Mazatlán vivirá un fin de semana muy activo con el 75 por ciento de ocupación hotelera confirmado, además de una derrama económica estimada de 20 millones de pesos gracias a los asistentes al evento.

“Estamos muy contentos. Como ya mencionamos, este fin de semana cerró con una derrama económica de 155 millones de pesos por el Maratón Internacional (Pacífico), y ahora se viene el Ciclotour, en donde también vamos a estar recibiendo una gran cantidad de turistas y esperamos la generación de una buena derrama económica”, declaró Sosa Osuna.

“Al Ciclotour vendrán alrededor de 2 mil participantes provenientes de Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Baja California Sur, que son los registrados. Esperemos una derrama estimada de 20 millones de pesos este fin de semana”.

Señaló que justamente este fin de semana del Ciclotour, Mazatlán tendrá una ocupación hotelera del 75 por ciento en algunos hoteles, misma que será la más baja del mes, pues a partir de la siguiente semana que se den las vacaciones en escuelas del país, la ocupación alcanzará el 90 a 100 por ciento.

“Este mes además vamos a tener 21 cruceros, ya el día de hoy llega el primer crucero que ya lo estamos recibiendo, le estamos dando la bienvenida aquí en el puerto de Mazatlán y bueno, posteriormente el 18 de diciembre salen los niños de vacaciones, así que justamente hablando ahorita con uno de los hoteleros, me decían que ya tienen al 100 por ciento de ocupación a partir de esa fecha”.

VISUALIZAN UN PRIMER TRIMESTRE DE AÑO MUY POSITIVO EN MATERIA DEPORTIVA

Asimismo, Sosa Osuna indicó que ya visualizan un primer trimestre de año 2026 muy positivo, ya que el puerto será sede de un nuevo evento Medio Maratón 21K; mientras que Mazatlán FC estará recibiendo en la Liga MX a equipos de talla como Guadalajara, Cruz Azul, Rayados o Toluca, los cuales traerán gran afluencia turística a la ciudad.

“Ya están confirmados estos equipos importantes para el primer trimestre que es el torneo de Clausura 2026. Entonces pues muy contentos también por como vamos a empezar el próximo año, además de que este años vamos a cerrar con grandes números. Dijimos también que vamos a estar presentes en FITUR 2026 y ahorita de hecho voy a una reunión con todo el equipo de la Sectur para trabajar en el plan de planeación para todo el 2026”.