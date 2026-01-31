$!Fin de semana largo atrae turismo a Mazatlán

MAZATLÁN._ Una notable presencia de visitantes se registró este sábado en las principales zonas turísticas de Mazatlán, en lo que fue el arranque del primer fin de semana largo del año, tomando en cuenta que este lunes será día feriado en todo el País. Desde el Centro de Mazatlán hasta el Centro Histórico y la Plazuela Machado, se pudo observar a diversos grupos de personas recorriendo y disfrutando de los atractivos del puerto, como sus playas, mercados, restaurantes y la Catedral, lo que comenzó a darle mayor vida a la ciudad previo al Carnaval 2026.







Asimismo, algunos visitantes optaron por acudir al Faro de Mazatlán y realizar su trepidante recorrido de más de 300 escalones, mientras que otros decidieron recorrer la escollera o realizar paseos en catamarán para conocer el mar del Pacífico, actividad que comenzó a ofrecerse a partir del mediodía. Por su parte, las familias no desaprovecharon la oportunidad de pasar el día en las playas del malecón, donde tomaron el sol y se refrescaron en el mar, aprovechando las favorables condiciones del clima, que este sábado marcó hasta 26 grados con cielos principalmente nublados. Aunque la mayoría de los turistas son de índole nacional, también se pudo observar a visitantes extranjeros paseando por zonas como Olas Altas, Paseo Claussen y el Paseo del Centenario, donde disfrutaron de bebidas refrescantes, café y cocos helados mientras recorrían el área.





“Este fin largo tenemos muy buena ocupación; entonces yo los invito a que no olviden visitar Parque Central, porque fue rehabilitado recientemente, y ahí se están llevando a cabo grandes actividades. Además, van a poder apreciar también en el Sendero de Paz los murales artísticos”, comentó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez este sábado en entrevista. Con esta afluencia moderada de turismo durante el sábado, se espera que para este domingo continúe el arribo de más visitantes, tanto por carretera como por vía aérea, quienes aprovecharán que la semana laboral iniciará prácticamente hasta el martes para pasar unos días de descanso en el puerto.