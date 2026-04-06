$!Finaliza Gobierno Municipal ampliación y modernización del Cárcamo Atlántico en beneficio de 40 colonias de Mazatlán

Con el propósito de beneficiar a 70 mil personas residentes de más de 40 colonias en la ciudad, el Gobierno Municipal entregó este lunes la ampliación y modernización del Cárcamo Atlántico, ubicado en Marina Mazatlán, el cual tuvo una inversión total de 14 millones 537 mil 251 pesos. La rehabilitación del Cárcamo Atlántico, se suma a los de “1 Oriente” y “Burócrata” como esfuerzos por brindar servicios eficientes y de calidad a los mazatlecos, quienes por años han adolecido en temas de drenaje y han exigido mayores resultados a las autoridades.









Durante la entrega, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez estuvo acompañada por el titular de Obras Públicas, Martín Gallardo, así como del gerente de Planeación Física de Jumapam, Efrén Enrique Torres, quién agradeció los trabajos que serán de gran ayuda para fortalecer la red sanitaria municipal y reducir riesgos de fugas de aguas negras. “Con la rehabilitación de hoy, se cumple con tres obras de infraestructura hidrosanitaria que durante años estuvieron pendientes y que hoy están funcionando al 100 por ciento en favor de las familias de este municipio”, dijo Palacios Domínguez. “El Cárcamo Atlántico recibió una modernización totalmente completa con bombas sumergibles de alta capacidad, variadores de frecuencias, agitadores mecánicos, rejillas de acero inoxidable y un sistema de alumbrado nuevo de interior y de exterior, en una infraestructura que es totalmente renovada”, explicó.







