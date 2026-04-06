$!Finaliza Gobierno Municipal ampliación y modernización del Cárcamo Atlántico en beneficio de 40 colonias de Mazatlán

Con el propósito de beneficiar a 70 mil personas residentes de más de 40 colonias en la ciudad, el Gobierno Municipal entregó este lunes la ampliación y modernización del Cárcamo Atlántico, ubicado en Marina Mazatlán, el cual tuvo una inversión total de 14 millones 537 mil 251 pesos.
La rehabilitación del Cárcamo Atlántico, se suma a los de “1 Oriente” y “Burócrata” como esfuerzos por brindar servicios eficientes y de calidad a los mazatlecos, quienes por años han adolecido en temas de drenaje y han exigido mayores resultados a las autoridades.
Durante la entrega, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez estuvo acompañada por el titular de Obras Públicas, Martín Gallardo, así como del gerente de Planeación Física de Jumapam, Efrén Enrique Torres, quién agradeció los trabajos que serán de gran ayuda para fortalecer la red sanitaria municipal y reducir riesgos de fugas de aguas negras.
“Con la rehabilitación de hoy, se cumple con tres obras de infraestructura hidrosanitaria que durante años estuvieron pendientes y que hoy están funcionando al 100 por ciento en favor de las familias de este municipio”, dijo Palacios Domínguez.
“El Cárcamo Atlántico recibió una modernización totalmente completa con bombas sumergibles de alta capacidad, variadores de frecuencias, agitadores mecánicos, rejillas de acero inoxidable y un sistema de alumbrado nuevo de interior y de exterior, en una infraestructura que es totalmente renovada”, explicó.
“Estamos cumpliéndole a los mazatlecos con un rezago histórico que se tiene en atención prioritario a este tema, que tiene como objetivo el tener una mejor calidad de vida para las y los mazatlecos, y también evitar fallas en la temporada de lluvias y prevenir problemas de salud potencialmente que pueden tener la gente”.
Entre las 40 colonias beneficiadas con esta modernización están, Pradera Dorada en sus siete secciones; Cantera; Villa Florida; Villa Verde; San Joaquín; La Foresta; Arboledas Indies; Mañanitas; Progreso; La Riviera; Jardines de la Riviera; Colinas del Real; Valle Bonito; Coto Múnich, entre muchas más.
Por su parte, Marín Gallardo informó que la ampliación del cárcamo consistió en la instalación del sistema de alumbrado interior con 15 lámparas y exterior con 17 reflectores. Además de la instalación del centro de control de motores, el suministro de la motobomba sumergible de 75 caballos y cinco variadores de diferentes capacidades.