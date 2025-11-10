$!Firma CMIC en Mazatlán convenio con estudiantes de ingeniería civil

“Entonces esto es una disposición de los servicios que tiene la Cámara y una tendencia a que en el tiempo ellos formarse como estudiantes y después como profesionistas también tengan una visión empresarial que les permita a ellos incubarse, iniciarse y poder tener los empresarios, fortalecer las instituciones en la Universidad y sobre todo a los estudiantes y prepararlos para un campo necesario”, dijo Peraza Ponce.

El presidente de la CMIC Delegación Sinaloa Sur, Hugomar Peraza Ponce, destacó los 42 años de historia del Instituto de Capacitación de dicho organismo en todos los niveles, desde oficios para aspirantes, maestría y algunos cursos que se imparten.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sinaloa Sur y la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil firmaron este lunes un convenio de colaboración en materia de capacitación.

También manifestó que la CMIC es también formativa y en esa formación siempre se ha buscado el contribuir con las capacitaciones, buscar oportunidades, impulsar la infraestructura que requiere el estado y la nación para el desarrollo y el progreso y en ello se acompaña también de profesionistas que necesitan de esa formación.

“Es por eso que lo hemos platicado y hemos llegado a un acuerdo para efecto de celebrar un convenio que nos permita juntos avanzar en esa parte que les comento de fortalecimiento y la formación de los estudiantes para la actitud que se requiere en un campo de trabajo”, reiteró.

Jorge Cevallos Leyva, presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que los estudiantes están en el proceso de formación y capacitación y dentro de la CMIC se buscan integrar fuera de las áreas en ámbitos culturales, académicos, técnicos porque siguen siendo jóvenes y no saben en qué se van a especializar, en qué quieren trabajar y dónde les va tocar trabajar.

“Ahora estamos nosotros aquí siendo partícipes de esta invitación y agradecemos a CMIC Mazatlán por abrirnos las puertas a nosotros los jóvenes, al espacio, a ser esa primera línea de acercamiento al mundo real al gremio, a las instituciones, al trabajo real que estamos haciendo que probablemente dentro de las aulas no estamos conociendo”, añadió.

Además de Peraza Ponce y Cevallos Leyva, el convenio fue firmado por integrantes de la directiva de la CMIC Delegación Sinaloa Sur y las delegadas de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, Jimena Díaz, entre otras personas.