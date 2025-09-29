$!Firman convenio de colaboración el Ayuntamiento de Mazatlán y el IMSS Bienestar Sinaloa

El Ayuntamiento de Mazatlán y el IMSS Bienestar Sinaloa firmaron este lunes un convenio de colaboración para brindar sin costo servicios médicos especializados en el Hospital General a los derechohabientes del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” y se afiliará a las personas de este municipio que no están afiliadas a ningún servicio de salud. “Se van a seguir tratando de la misma manera, pero ya no tiene el Ayuntamiento por qué pagarle a nosotros ya no, mejor que ellos ese recursos se lo gasten en otras necesidades que tengan”, dijo el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Julio César Quintero Ledezma. “(Se brindará) lo que no tenga el Hospitalito, neurocirujano si no tiene o lo que no tenga, hemodiálisis igual también, por qué, porque esos pacientes si dicen es que no tiene derechohabiencia cómo no si aquí está, aquí está su afiliación, entonces tienen derecho a todo lo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar”. En su mensaje en la firma del convenio que se realizó en la Sala de Cabildo dijo que este es un día especial porque una de las tareas que trae esta institución es afiliar a las personas que no tengan derechohabiencia al IMSS ordinario ni al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.







“Estos trabajadores que tiene el Municipio (de Mazatlán) es algo muy sui géneris, la prestación que tienen es el Hospital Juárez, ...me enteré que hay un convenio que tiene también los derechohabientes del Hospitalito Juárez y nuestro Hospital General, déjeme decirle que con esta afiliación que a partir de ya ese convenio no lo vamos a hacer a un lado, pero sí le vamos a poner cero pesos, lo que nuestra Presidenta quiere es que no se desembolse un peso de la persona que se va a tratar en algún hospital, entonces si se pagaba anteriormente es que ese recurso hay que utilizarlo para otra cosa”, continuó Quintero Ledezma. “Yo sé que hay muchísima buena atención en el Hospital, sin embargo, aquellos padecimientos que sean catastróficos y sobre todo que ocupen una especialidad pues ahí tienen el Hospital con las puertas abiertas, el Hospital General de Mazatlán”. A partir de este lunes se abrió un módulo de afiliación en los portales del Palacio Municipal de Mazatlán a donde pueden acudir personas de los diferentes sectores productivos como el pesquero o turístico y en todos los casos donde sus patrones no los afilian y todas las personas que no estén afiliadas a un sistema de salud, reiteró. “Aquí el objetivo principal es que cuando en algunas reuniones la Presidenta (de la República) ha preguntado ¿Quién no tiene seguridad social? hay mucha gente que levanta la mano, ahorita lo que nosotros queremos es que todo mexicano tenga derecho a una seguridad social, en este caso, repito, el que no tenga IMSS ordinario, en el no tenga Issste tiene IMSS Bienestar de manera automática”, subrayó ante funcionarios de ambas instituciones y regidoras y regidores presentes, entre otros. Por su parte la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, dijo que este convenio tiene un sentido muy claro que es ayudar con la fuerza del Municipio en la afiliación a la población que no cuenta con seguridad social, acompañar a cada familia en este proceso y asegurarse que nadie se quede fuera.







