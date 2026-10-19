$!Firman en Mazatlán Compromiso por la Prevención al Delito y la Violencia

El Compromiso Municipal por la Prevención del Delito y la Violencia fue firmado la mañana de este lunes en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la comunidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, para fortalecer los valores, el respeto y la convivencia en los centros educativos.
“Hoy estamos aquí porque creemos que la prevención se construye desde las escuelas, desde los hogares y desde la comunidad”, dijo la directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, María Guadalupe Cázarez Gallegos, en el evento que también fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez..
“Por eso a través de Sinaloa Previene impulsamos la participación de los municipios para trabajar unidos identificando riesgos y fortalecer los valores, el respeto y la convivencia. Hoy vamos a firmar el Compromiso Municipal por la Prevención porque la paz no se construye de manera individual, se construye cuando sociedad y gobierno hacemos equipo y asumimos esta responsabilidad”.
Recalcó que lo más importante es que los niños y niñas serán parte de esta experiencia con las actividades de la Caravana de la Prevención, los “mupets”, la exhibición del K-9 y muchas dinámicas que enseñan que prevenir también puede ser divertido.
“Niñas y niños, recuerden algo muy importante: ustedes merecen crecer felices, seguros, con respeto y con oportunidades para cumplir sus sueños, sigamos trabajando juntos porque prevenir es proteger y construir la paz empieza con pequeñas acciones todos los días”, reiteró Cázarez Gallegos ante la comunidad escolar y autoridades civiles, militares y educativas.
La Presidenta Municipal de Mazatlán expresó que también desde el Gobierno del Estado se están realizando Jornadas de Paz donde se busca que en las escuelas se tengan cursos de capacitación, talleres que fomenten la paz entre los alumnos y que lleven el mensaje para sus padres de familia.
“Incluye que los alumnos conozcan y valoren el orgullo de sus tradiciones, que también eventos como éstos que son estar en los Lunes Cívicos y valorar a los símbolos patrios sean una forma de vida, que los jóvenes sientan el orgullo de ser mexicanos, de ser mazatlecos y ahora vamos a firmar este convenio que es por la prevención social del delito y las violencias”, añadió.
“Es un compromiso para poner la prevención en el centro de las decisiones, trabajar coordinados, proteger los derechos humanos, fortalecer a las familias y recuperar los espacios públicos”.