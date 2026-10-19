$!Firman en Mazatlán Compromiso por la Prevención al Delito y la Violencia

El Compromiso Municipal por la Prevención del Delito y la Violencia fue firmado la mañana de este lunes en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, en la comunidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, para fortalecer los valores, el respeto y la convivencia en los centros educativos. “Hoy estamos aquí porque creemos que la prevención se construye desde las escuelas, desde los hogares y desde la comunidad”, dijo la directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, María Guadalupe Cázarez Gallegos, en el evento que también fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez..

“Por eso a través de Sinaloa Previene impulsamos la participación de los municipios para trabajar unidos identificando riesgos y fortalecer los valores, el respeto y la convivencia. Hoy vamos a firmar el Compromiso Municipal por la Prevención porque la paz no se construye de manera individual, se construye cuando sociedad y gobierno hacemos equipo y asumimos esta responsabilidad”. Recalcó que lo más importante es que los niños y niñas serán parte de esta experiencia con las actividades de la Caravana de la Prevención, los “mupets”, la exhibición del K-9 y muchas dinámicas que enseñan que prevenir también puede ser divertido. “Niñas y niños, recuerden algo muy importante: ustedes merecen crecer felices, seguros, con respeto y con oportunidades para cumplir sus sueños, sigamos trabajando juntos porque prevenir es proteger y construir la paz empieza con pequeñas acciones todos los días”, reiteró Cázarez Gallegos ante la comunidad escolar y autoridades civiles, militares y educativas.