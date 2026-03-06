Fiscal reiteró el apoyo y respaldo del Gobierno Federal, señaló Estrella Palacios sobre reunión con Ernestina Godoy

Luego de la reunión privada que sostuvieron con la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que nuevamente se les reiteró el respaldo y apoyo de instancias Federales con el tema de seguridad en el municipio.

Mencionó que está reunión se llevó a cabo el día viernes en la Tercera Región Militar, y no el martes como se manejó en redes.

Mientras que en ella también se trataron los temas qué se hablan día con día en las Mesas de Construcción de Paz y la coordinación de trabajo que existe.

“Durante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Mazatlán, ese día a las 10 de la mañana tuvimos reunión en la Tercera Región Militar. Yo tuve la oportunidad y la invitación de estar en la reunión de Ernestina Godoy. Y bueno, la Fiscal fue muy enfática, que tenemos todo el respaldo y el apoyo del Gobierno federal”, dijo Palacios Domínguez.

“Para el municipio de Mazatlán esto es prioritario y vamos a trabajar de la mano los tres niveles de Gobierno para estar en comunicación y, sobre todo (se habló) lo que realizamos todos los días, que es la mesa de Construcción de Paz”.

Ante la pregunta de si se habían tratado en la reunión los casos de Carlos Emilio o la desaparición de la esposa de un reportero local, Palacios indicó que la FGR está enterada de todas las situaciones que pasan en el puerto y trabajan para darle una solución.

En tanto, a la Fiscal se le informó sobre los trabajos de prevención que hace el municipio.

“Todo los casos que tenemos aquí en Mazatlán, la Fiscal fue muy atenta a escuchar todas las situaciones que hay aquí en este municipio y está enterada. Por parte del Gobierno Municipal, que nuestra competencia es prevención del delito y primeros respondientes, informamos a la Fiscal que estamos apoyando a todos los colectivos, a todos los ciudadanos que requieren apoyo en atención psicológica, jurídica, a través del Sistema DIF Municipal, de Bienestar y estamos muy atentos por todos los casos que tenemos aquí en Mazatlán”.

Recordó el Gobierno federal mantiene el apoyo al municipio con la integración a los programas “Mazatlán, territorio de paz” y “México Imparable”, en los que pueden tener contactos directos con personas del Gabinete General y así externar cualquier incidente de seguridad que se presente.

“También comentarles que estamos trabajando con el Gobierno Federal en un programa que ya les compartí que se llama ‘Mazatlán, territorio de paz’ y ‘México Imparable’, en el cual tenemos reuniones con el Gabinete federal y estamos trabajando de la mano con ellos, respaldados por nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya”.

“Éstas acciones se ven en resultados palpables, porque buscamos que la gente aquí en Mazatlán sepa y le quede clarísimo que la seguridad es prioridad para este Gobierno, tanto Municipal como Estatal y Federal”.