Fiscalía cita a nueve ex funcionarios del Gobierno de Mazatlán

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha citado en las dos primeras etapas a nueve ex funcionarios municipales por diversas demandas, falta uno, y conforme vayan avanzando las investigaciones se irán citando a más personas, dijo el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin.

Descartó que se vayan a dar casos de “chivos expiatorios” en las indagatorias que realiza la Fiscalía y reiteró que hasta el momento no se ha citado al ex Alcalde y ahora Secretario de Turismo en Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres.

“No (no habrá ‘chivos expiatorios’), el asunto es que son etapas, ya hubo una etapa, incluso de unos citatorios anteriores, esta es la segunda etapa y ahí van, entonces conforme vayan saliendo van a estar llamando porque una carpeta cuando se va integrando se va integrando y van diciendo cuál elemento falta y cuál es el siguiente engranaje que va faltando y ahí van armando todo, por eso se llaman carpetas de investigación”, continuó González Zataráin.

“El día de ayer (el martes citaron a) seis y creo que habían citado anteriormente a tres”.

Dijo que no le corresponde a él decir si se citará al ex Alcalde Benítez Torres, pues la demanda por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 luminarias ya está en la Fiscalía General del Estado y es esa instancia quien informará al respecto, porque apenas la titular de esa dependencia trae esa información.

“Lo que nosotros hicimos fue lo propio, lo que nos corresponde, no ser omiso, poner las documentaciones en su lugar donde tenía que ser y ya ahí proceden ellos, entonces ellos derivarán qué sigue”, manifestó.

También expresó que no se ha negociado nada en lo “oscurito” con el ex Alcalde Benítez Torres, no hay necesidad de ello.

“No en lo absoluto, no hay necesidad, para qué si finalmente esto ha sido tan transparente en el sentido de que se han venido procesando las denuncias, todas”, continuó González Zataráin tras descartar también que el Gobernador le haya pedido negociar algo con Benítez Torres.

“No, en lo absoluto, el Gobernador fue muy claro ayer (el miércoles), dijo; es presunto, una vez si resulta (culpable) ya es otra cosa... no es que lo proteja, tampoco lo puede acusar y decir, él no es quién para señalarlo, que sea la autoridad”.

Añadió que es otro asunto el manejo que se tuvo de las finanzas municipales en la administración de Benítez Torres y reiteró que en esa gestión se pagaron poco más de 250 millones de pesos en juicios que perdió la Comuna, además se el gasto fuerte que se tuvo con los 60 millones de pesos que se dio de anticipo por las luminarias y que actualmente se tiene un juicio para que se los devuelvan al Ayuntamiento de Mazatlán, así como los gastos que se hicieron en festividades.

“Y eso pues ya te da un total de 300 millones, casi 400 millones (de pesos)”, reiteró el Alcalde.

También subrayó que los 130 millones de pesos que se solicitan como préstamo al Gobierno del Estado para pagarlos en el primer trimestre del 2023 son para el pago de aguinaldo, lo cual asciende en total a 135 millones de pesos, pero los 5 millones restantes los pondrá el Ayuntamiento de lo que ingresa por pagos de impuestos.

Además, expresó que por los recortes de personal que se está haciendo se estima que cerca de 200 trabajadores ya no estarán en la Comuna el próximo año, pues la nómina estaba muy elevada.

“Está elevadísima, acuérdense nada más Cultura (Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán) que traía tres veces más de lo que se había dado, entonces vamos a bajarla (la nómina del Ayuntamiento) y vamos a la vez vamos a sacar algunos que son de burocracia que tiene que ver con oficinas para aumentar lo que son operativos”, recalcó.

El Alcalde informó que actualmente se tienen menos trabajadores que hace 15 años en Aseo Urbano a pesar de que la ciudad creció, por eso hay déficit de trabajadores en esa área, aparte de que hacen falta camiones.

También dio a conocer que ya se recortó personal administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues había mucho, incluso había mucho policía que estaba como trabajador administrativo, por lo que si tiene todos los requisitos en regla se me manda al trabajo operativo o se desocupa ese espacio.

González Zataráin también informó que ya se mandó un primer paquete a la Universidad del Policía para capacitación de policías de Mazatlán y para el próximo año se está pensando firmar el otro convenio de tal manera que ayude a agilizar la formación de personal, que se puedan sacar nuevamente las convocatorias para ir reclutando nuevos elementos de seguridad pública.

“Vamos a tratar de agotar lo más que se pueda en ese tema, fortalecerlo porque sí ocupamos más tránsitos, nos hacen mucha falta, y policías preventivos”, expresó.