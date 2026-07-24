Fiscalía de Sinaloa esclarecerá ataque en Puesta del Sol; Seguridad Pública de Mazatlán lo perfila como una agresión directa

Aunque será la Fiscalía General del Estado la encargada de esclarecer el móvil y deslindar responsabilidades, la información preliminar con la que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal apunta a que el ataque armado registrado la noche del jueves en el fraccionamiento Puesta del Sol, en el que tres jóvenes perdieron la vida, corresponde a una agresión directa.

Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, al ser cuestionado sobre el recrudecimiento de la violencia en el puerto, y sobre este hecho ocurrido en Puesta del Sol, uno de los acontecimientos de mayor impacto registrados en los últimos días.

Barrón Valdez señaló que, de manera inicial, la Policía Municipal considera que la mayoría de los hechos violentos recientes presentan características de ataques dirigidos, aunque insistió en que únicamente la Fiscalía podrá determinar si las víctimas eran el objetivo de la agresión o si existieron daños colaterales.

“Los ataques son, de manera preliminar, como nosotros lo estamos viendo, son directos, pero como lo comenté, la Fiscalía se encarga de ir determinando cuales son las personas involucradas, si hubo un daño colateral, o si en efecto fueron ataques dirigidos a ciertas personas”, comentó.

“Nosotros de primera los vemos como eventos directos, pero de ahí se van desprendiendo situaciones que nosotros no podemos mencionar como tal, porque la información se encuentra reservada en una carpeta de investigación”, agregó.

Destacó que la Policía Municipal participa como primer respondiente en este tipo de hechos, asegurando la escena del crimen, recabando indicios y entregando toda la información a la autoridad investigadora para integrar la carpeta correspondiente.

Asimismo, añadió que, debido a que las investigaciones se encuentran en curso, la corporación no puede emitir conclusiones sobre las circunstancias particulares del caso.

El Secretario reconoció que durante las últimas semanas Mazatlán ha registrado diversos hechos de alto impacto, entre ellos homicidios y ataques contra viviendas, situación que ha generado preocupación entre la población.

Sin embargo, rechazó que la estrategia de seguridad haya sido rebasada por la delincuencia y aseguró que los operativos se ajustan constantemente de acuerdo con el comportamiento de la incidencia delictiva.

“En ningún momento (se vio rebasada la estrategia de seguridad) porque se va modificando, son perfectibles los planes operativos, tiene que haber resultados importantes tengo certeza en que va a haber resultados, tiene que haber una disminución, en el caso de nosotros, porque es la corporación que yo represento”, dijo.

Barrón Valdez mencionó que actualmente existe una coordinación permanente entre la Policía Municipal, las corporaciones estatales y las fuerzas federales, esquema que recientemente fue fortalecido con la llegada de nuevos elementos para incrementar la presencia en distintos sectores del municipio.

Como parte de las acciones implementadas para contener la violencia, el Secretario informó que en aproximadamente las últimas tres semanas la Policía Municipal ha detenido a ocho personas por portación de arma de fuego, de las cuales seis fueron capturadas durante la semana pasada.

Además, dio a conocer que el viernes y sábado anteriores fueron detenidas dos personas que presuntamente habrían participado en ataques contra domicilios, aunque aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer si existe relación con otros hechos delictivos.

Sostuvo que estas detenciones reflejan que la estrategia operativa sí está generando resultados.

“Si no hubiera detenciones podríamos decir que no existe una reacción por parte de la autoridad, pero sí la hay y esas personas ya fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes”, declaró.

Asimismo, explicó que el despliegue policial no se realiza de manera aleatoria, sino mediante información generada por la Unidad de Análisis de la propia Secretaría, apoyada con mapas de calor, horarios de mayor incidencia, grabaciones de cámaras de videovigilancia y otros datos de inteligencia.

Con esa información, dijo, se identifican patrones de operación, personas relacionadas con distintos delitos y zonas donde se concentra la mayor incidencia, lo que permite reforzar la vigilancia sin necesidad de revelar públicamente cuáles son esos sectores para evitar estigmatizarlos.

Además, confirmó que uno de los principales enfoques de los operativos seguirá siendo la revisión preventiva de motociclistas, debido a que este medio de transporte ha sido utilizado con frecuencia por quienes participan en hechos delictivos.

Barrón Valdez reiteró que las investigaciones sobre el ataque ocurrido en Puesta del Sol continúan abiertas y será la Fiscalía General del Estado la instancia que determine con certeza el móvil de la agresión, la identidad de los responsables y si las tres víctimas fueron el objetivo directo del ataque o existieron otras circunstancias relacionadas con el caso.