Fiscalía investiga a personal del bar de Mazatlán donde desapareció Carlos Emilio de Durango

Directamente no se investiga al ex Secretario de Economía de Sinaloa, pero sí al personal que operaba el bar donde se vio por última ocasión al joven duranguense Carlos Emilio y están sentadas las bases para que pronto quede construida esta investigación, manifestó el Vicefiscal en el sur del Estado, Isaac Aguayo Roacho.

“Están sentadas las bases, por así decirlo si hiciéramos analogía de la investigación a la construcción de una casa, están sentadas las bases para que pronto quede construida por completo esa investigación”, añadió en entrevista.

“De acuerdo a lo que nos marcan los protocolos, tenemos las bases, lo que de inicio preliminarmente se debe tener: videos, testigos, cámaras, ubicaciones, telefonía, datos conservados para reconstruir movimientos, dónde estuvo, hacia dónde se movió, hacia dónde se dirigió, vehículos, etcétera, que fueron utilizados, todo eso está”.

La madrugada del pasado 5 de octubre el joven duranguense Carlos Emilio desapareció cuando le dijo a sus acompañantes que se dirigía al baño del bar Terreza Valentino, y desde ese entonces se desconoce su paradero, por lo que su familia ha encabezado manifestaciones para exigir su localización.

Por estos hechos el copropietario del bar, el entonces Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, renunció el 23 de octubre a su cargo, para facilitar las investigaciones.

El Vicefiscal en la zona sur del Estado reiteró que este caso ya está avanzado en la investigación, en el saber exactamente momento a momento, que es lo que se trata de reconstruir.

“Se está trabajando en esa parte, es un tema que ya está avanzado por ahí en la investigación, en el saber exactamente momento a momento, que es lo que se trata de reconstruir, a qué hora llegó a ese lugar, a qué horas pasó determinada circunstancia, etcétera, etcétera, es ir delimitando momento a momento, ya tenemos una parte avanzada”” continuó Aguayo Rocacho.

También recordó que hasta ahorita se han realizado cinco cateos en Mazatlán ya concretados y definitivamente que van a haber más de acuerdo con la investigación y el rumbo que llevan.

Expresó que el ex Secretario de Economía de Sinaloa no está siendo investigado directamente por este caso.

“A estas alturas de la investigación lo único que les puedo compartir es que lo que el restaurante propiamente, porque él no es una persona que operaba directamente ese bar, él estaba abocado a sus funciones, las personas que materialmente y directamente estaban abocadas a ese lugar están siendo citadas, están siendo investigadas, se les ha requerido de material, de videos, de indicios que consideramos relevantes y han sido entregados por ellos mismos, han sido entrevistados en múltiples ocasiones y quizá van a seguir siendo entrevistadas en múltiples ocasiones”, continuó.

“Entonces yo lo dejaría en esos términos, lo que es propiamente el bar y la gente que operaba ese bar está siendo investigada y están entregando todo lo que les requerimos... .directamente él no (el ex Secretario de Economía de Sinaloa no está siendo investigado directamente), directamente él no”.

Aguayo Roacho dio a conocer que el bar no ha estado operando por decisión de quienes están al frente del mismo.