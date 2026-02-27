Fiscalía investigará asesinato de madre buscadora en Mazatlán, señala Alcaldesa

MAZATLÁN._ Tras el asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez calificó el hecho como lamentable y destacó que corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones para esclarecer el crimen cometido este viernes 27 de febrero.

Cuestionada sobre el caso, Palacios Domínguez se refirió al hecho como un acontecimiento penoso y puntualizó que la investigación debe ser encabezada por las instancias correspondientes para determinar qué fue lo que ocurrió y establecer las responsabilidades correspondientes.

“Bueno, pues es un hecho muy lamentable que le corresponde a la Fiscalía del Estado hacer las investigaciones correspondientes y desde nuestras competencias, como Gobierno municipal, pues estaremos muy al pendiente de lo que podamos colaborar”, expresó.

El crimen cobró relevancia al desarrollarse el mismo día en que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encontraba de visita en el puerto como parte de su gira por Sinaloa, para encabezar su conferencia de prensa diaria y abordar distintos temas de interés para la entidad.

Fue durante la “Mañanera del Pueblo” donde Sheinbaum Pardo destacó que en el lugar contaba con la presencia de todo su gabinete de seguridad perteneciente a los distintos niveles de gobierno, así como también se pudo observar un desplegado de seguridad, pero aún así, sucedió este crimen.

El asesinato de Rubí Patricia generó consternación entre colectivos de búsqueda, familiares y ciudadanos del puerto al tratarse de una mujer que formaba parte del colectivo de buscadoras Corazones Unidos por Una Misma Causa, y que participaba en labores para localizar a personas desaparecidas.

De acuerdo con información preliminar, Rubí Patricia fue privada de la vida en el interior de su domicilio en el fraccionamiento Jabalíes, donde de manera extraoficial trascendió que presentaba una herida de arma blanca en el cuello, sin embargo, serán las autoridades quienes determinen oficialmente las causas del fallecimiento tras el desarrollo de las investigaciones periciales.

Este caso ha generado un fuerte impacto principalmente entre colectivos de búsqueda de la región, las cuales constantemente realizan jornadas para tratar de localizar a personas desaparecidas en distintos puntos del estado.

Por tal motivo, la muerte de una integrante activa de este tipo de grupos, ha despertado una vez más el llamado a reforzar la seguridad y garantías para quienes participan en estas labores.