$!Flores amarillas pintan de amarillo al Mercado de las Flores de Mazatlán

Desde una sola flor hasta ramos de varios ejemplares, las flores amarillas comenzaron a salir este lunes del Mercado de las Flores de Mazatlán, donde decenas de personas acudieron para cumplir con la tradición de regalar un detalle este 21 de septiembre. Durante un recorrido realizado por el lugar se observó a jóvenes que acudieron en busca de un ramo para sus novias, así como madres y padres de familia que buscaban llevar flores a una persona especial.

La venta se mantenía constante durante la mañana y los comerciantes esperaban que el movimiento aumentará conforme avanzara el día, pues todavía faltaban compradores que acostumbran adquirir sus flores durante las últimas horas. Anabelia Velázquez, de Florería Doña Chana, comentó que entre las flores amarillas más solicitadas se encuentran los girasoles, las rosas y las gerberas, además de algunos arreglos con lilis y combinaciones de distintas especies.

“Las más vendidas, pues el girasol, la rosa y la gerbera”, comentó. Los precios también permitieron que los compradores eligieran de acuerdo con su presupuesto.

Una rosa se podía adquirir en alrededor de 60 pesos, mientras que una flor amarilla como detalle podía encontrarse desde los 80 pesos y un girasol arreglado rondaba los 120 pesos. También había ramos de tres o cinco girasoles, así como arreglos combinados con diferentes flores. Velázquez señaló que no es necesario comprar un ramo grande para participar en la tradición, pues incluso una sola flor puede convertirse en un detalle para una persona especial.