$!Floristas alistan ramos y arreglos para el día de San Valentín con buenas expectativas

Aunque este año la fecha llegó dentro de las festividades del Carnaval, floristas de Mazatlán confían en que el día de San Valentín pueda significar una buena renta en cuanto a ventas de arreglos, ramos y otros detalles que abundan cada 14 de febrero, por lo que su expectativa para el sábado es positiva.

Carlos Sánchez, encargado de la Florería Ingrid en el Mercado de las Flores, cuenta a Noroeste que hasta ahora han tenido una buena respuesta de los jóvenes que solicitan arreglos a domicilio, mientras que hay otros que prefieren buscar algún detalle por la mañana y mediodía.

“Bueno, hay que ser realistas, nosotros nos preparamos específicamente con cantidades bajas de flor porque estamos respetando la fecha del Carnaval; obviamente, pensábamos que tal vez nos iba a influir de manera negativa, pero fíjate que no, gracias a Dios, la gente está respondiendo, el joven se está anticipando como debe ser y va bien. Ojalá y salga bien todo de aquí a mañana”, dijo Carlos Sánchez.

“Nuestra expectativa es positiva, hay que salir adelante. Esperemos que sí haya un aumento ya que por la mañana es cuando más gente viene, pero también hoy, de las 6 de la tarde en adelante hasta las 11, 12 de la noche, hay afluencia que se detiene a preguntar. Ya después de esa hora es cuando vienen los que les gusta dejar las cosas para el último, y ya en la tarde los que de plano no hayan que regalar”.

Comentó que cuentan con arreglos económicos, medianos y también caros para aquel que no le importe gastar mucho, destacando la docena de rosas en 500 pesos y la medio docena en 270; mientras que hay arreglos bonitos que rondan entre los 300 hasta los 5 mil pesos, dependiendo del pedido.