$!Floristas de Mazatlán llaman a comprar flores en locales establecidos para San Valentín

A comprar en locales establecidos que venden la flor fresca, pagan impuestos y trabajan de manera honesta, es el llamado que hacen los vendedores de flores para este 14 de febrero; ya que han detectado que en redes sociales se comercializa mucho este producto, y en ocasiones, el resultado no es como espera el cliente.

“He visto muchos casos donde les enseñan una cosa (en fotos) y les llevan otra, en cambio, si vienen al mercado de flores, ven la flor como está, ven el arreglo, ven la forma y el que pidan ese se les envía, y por eso es mejor que la gente venga aquí al mercado o algún otro negocio de flores, porque si hay quienes venden en internet pero son locales establecidos”, explicó María de los Ángeles, vendedora de flores.

“El 14 de febrero hay mucha gente que vende en internet, y esas personas no pagan impuestos, no pagan seguro, no pagan luz, no pagan agua, no pagan basura, todo lo que pagamos nosotros aquí no gastan, ellos las venden (las flores) nomas así nomas sin pagar un impuesto, bien agusto y nosotros tenemos que pagar todo eso”, agregó.