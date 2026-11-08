Fluctuaciones temporales del nivel del mar en el litoral sinaloense por efecto de huracanes y ‘El Niño 2026’

Así como en medicina uno de los parámetros básicos para indagar sobre la salud de una persona es medir su presión arterial; en oceanografía costera el comportamiento del nivel del mar ayuda a comprender los fenómenos físicos que se están presentando.
De manera natural existe un ascenso y descenso periódico del nivel de las aguas en los océanos, mares, bahías, lagunas costeras, causados por la fuerza de la atracción gravitacional que ejercen la luna y el sol sobre la Tierra. A este fenómeno se le conoce como marea astronómica.
Desde tiempos antiguos se conocía de manera empírica el comportamiento de la marea, pero con los aportes de Issac Newton, a partir del Siglo 18, se iniciaron las predicciones cuantitativas, elaborándose Tablas de Marea para prácticamente todas las regiones costeras del planeta, de tal manera que en la actualidad están a disposición del público en el internet. Sin embargo, la magnitud de estas predicciones puede ser afectada localmente por factores climáticos como fuertes vientos que soplen hacía la costa o hacía afuera, pero, sobre todo, regionalmente, por el oleaje y efectos de los ciclones.
El fuerte oleaje generado y las bajas presiones de la tormenta pueden elevar el nivel del agua junto a la costa. Las olas, además, la empujan hacía playas, esteros y zonas bajas. El efecto se agrava cuando coincide con la marea alta.
Este mecanismo es uno de los candidatos importantes para explicar las inundaciones costeras recientes en Sinaloa.
El otro factor actuante es la llegada de “El Niño 2026” al Pacífico oriental.
El calentamiento del océano en esta región modifica la distribución de calor y la altura de la superficie oceánica.
Las ondas oceánicas de Kelvin generadas durante “El Niño”, transportan esa perturbación hacia las costas mexicanas y en determinadas condiciones, pueden elevar temporalmente y regionalmente el nivel del mar, incluso sin que exista un huracán cerca.
Este fenómeno es especialmente relevante para las costas de Sinaloa y de Mazatlán en particular, donde esa elevación puede coincidir con mareas astronómicas, oleaje ciclónico y procesos de erosión de playas.La información publicada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) el 6 de octubre y por el Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos el 8 de octubre de 2026, confirman que “El Niño” se está intensificando y que hay una onda de Kelvin propagándose hacia el norte por las costas de América.
¿Cómo elevan el nivel del mar las ondas de Kelvin?
Las ondas de Kelvin oceánicas son perturbaciones de escala planetaria que transportan agua cálida y modifican la altura de la superficie del océano. No son olas que rompen en la playa: son elevaciones muy extensas del mar, acompañadas por cambios en la estructura térmica del océano.
El proceso se desarrolla en cuatro etapas:
1. Debilitamiento de los vientos alisios.El Niño altera la circulación atmosférica y permite que grandes volúmenes de agua cálida se desplacen hacía el Pacífico ecuatorial oriental.
2. Propagación de la onda de Kelvin.La perturbación baja hacía el este por el ecuador, a velocidades de varios kilómetros por hora.
3. Elevación del nivel oceánico.La onda favorece y profundiza la acumulación de agua superficial cálida. La expansión térmica y la redistribución de agua elevan la superficie marina.
4. Propagación costera hacía el norte.
Al alcanzar Sudamérica parte de la perturbación se propaga junto a las costas de Centroamérica, México y California.
La NOAA señala que estas ondas pueden elevar temporalmente el nivel del mar entre 15 y 30 centímetros, o incluso más en determinadas circunstancias.
¿Qué pasa específicamente en Sinaloa y en el Golfo de California?
El nivel del mar puede elevarse temporalmente por el paso de la perturbación.
En las playas expuestas, una mayor altura de la superficie marina permite que el oleaje alcance sectores más elevados de la playa.
Si coincide con mareas altas y oleaje de tormenta, aumenta el potencial de erosión, inundación costera y afectación de infraestructura baja.Conclusiones:
1. El mecanismo físico que eleva temporalmente el nivel del mar está activo actualmente.
2. Las costas del Pacífico mexicano pueden experimentar anomalías positivas del nivel marino.
3. Los efectos mas relevantes aparecen cuando esa elevación coincide con condiciones de marea y oleaje desfavorables.
Para finalizar es conveniente distinguir la elevación temporal asociada a las ondas de Kelvin, del aumento secular del nivel del mar debido al cambio climático. Ambos pueden coexistir y agravar los impactos costeros.
* Oceanólogo* Catedrático jubilado de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este puerto.* Colaborador de Noroeste