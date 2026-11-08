Fluctuaciones temporales del nivel del mar en el litoral sinaloense por efecto de huracanes y ‘El Niño 2026’

Así como en medicina uno de los parámetros básicos para indagar sobre la salud de una persona es medir su presión arterial; en oceanografía costera el comportamiento del nivel del mar ayuda a comprender los fenómenos físicos que se están presentando.

De manera natural existe un ascenso y descenso periódico del nivel de las aguas en los océanos, mares, bahías, lagunas costeras, causados por la fuerza de la atracción gravitacional que ejercen la luna y el sol sobre la Tierra. A este fenómeno se le conoce como marea astronómica.

Desde tiempos antiguos se conocía de manera empírica el comportamiento de la marea, pero con los aportes de Issac Newton, a partir del Siglo 18, se iniciaron las predicciones cuantitativas, elaborándose Tablas de Marea para prácticamente todas las regiones costeras del planeta, de tal manera que en la actualidad están a disposición del público en el internet. Sin embargo, la magnitud de estas predicciones puede ser afectada localmente por factores climáticos como fuertes vientos que soplen hacía la costa o hacía afuera, pero, sobre todo, regionalmente, por el oleaje y efectos de los ciclones.

El fuerte oleaje generado y las bajas presiones de la tormenta pueden elevar el nivel del agua junto a la costa. Las olas, además, la empujan hacía playas, esteros y zonas bajas. El efecto se agrava cuando coincide con la marea alta.

Este mecanismo es uno de los candidatos importantes para explicar las inundaciones costeras recientes en Sinaloa.

El otro factor actuante es la llegada de “El Niño 2026” al Pacífico oriental.