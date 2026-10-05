Foco del conflicto entre facciones delictivas se trasladó a Mazatlán: Secretario de Seguridad Pública

El foco del conflicto entre facciones delictivas que se vive desde hace dos años en la entidad se trasladó a Mazatlán donde en los últimos meses se han incrementado los homicidios dolosos, reconoció el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, general brigadier Sinuhé Téllez López.

“Sabemos que existe un conflicto, eso ya lo tenemos bien identificado que se ha venido desarrollando durante dos años aproximadamente, y ahorita la atención o el foco principal se trasladó aquí a Mazatlán, no le puedo decir si se trata de porque aquí se vinieron los líderes, pero sí sabemos que los generadores de violencia se encuentran ahorita aquí en Mazatlán”, añadió Téllez López.

“Y para eso es esta Fuerza Especial, para que nos ayude, venga a complementar con todo el despliegue que se tiene de las Fuerzas Federales a la detención de estas personas”.

En entrevista este lunes con personal de medios de comunicación tras la presentación y puesta en marcha del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Mazatlán, integrado por 29 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, añadió que se tiene información de que se ha detenido a presuntos delincuentes de Colombia, Cuba y otras nacionalidades en el sur del estado, pero no de si pertenecen a los cárteles que operan en otras entidades del país.

“Tenemos información sí de que se han detenido a ese tipo de personas de otras nacionalidades que pertenecen a los diferentes grupos delictivos. No le podría decir específicamente si pertenecen a otros grupos que están fuera del estado, porque muchas veces ellos se reservan esa información, pero esa es la función principal”, continuó.

Precisó que el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal, que fue presentado y puesto en marcha este lunes, dependerá a partir de esta fecha de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Mazatlán.

“Específicamente viene a atender los delitos de alto impacto, como ustedes saben en los últimos meses se ha elevado el índice de homicidios, entonces su misión principal es obtener información, obtener inteligencia para detener a estos generadores de violencia y reducir el índice de homicidios que se ha dado aquí en Mazatlán y regresar la paz y tranquilidad aquí al puerto, que en meses pasados teníamos esa tranquilidad, pero desafortunadamente se ha incrementado”, continuó.

“El personal tiene diferentes tipos de especialidades, tenemos principalmente el combate urbano, reconocimiento, vigilancia, tenemos gente de francotiradores, ellos van a coadyuvar mucho con una célula de inteligencia que nos está apoyando por parte de Gobierno Federal donde están reunidos todo el Grupo Interinstitucional, ellos van generando inteligencia y ellos van a hacer los que realmente van a explotar esa información que se genera con la preparación que ya ellos cuentan”.

Lo anterior, dijo, porque el elemento que tiene menos experiencia tiene ya 5 años de servicio en el Cuerpo de Fuerzas Especiales y a partir de esta fecha estarán a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, van a estar 24/ 7 en este municipio para que los arropen, los cuiden.

“Ellos no se van a ir, ustedes conocen muchas veces el despliegue que se mantiene de las Fuerzas Federales que vienen por un periodo, luego se tienen que reincorporar, no, ellos se van a quedar aquí para que precisamente contengan esa situación que se ha vivido en los últimos meses aquí en Mazatlán”, reiteró Téllez López.

Dio a conocer que todo ese personal viene de fuera, se requiere generar ese conocimiento y esa confianza dentro de ellos, todos son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también se cuenta con un Grupo de Reacción y más adelante su misión también es adiestrar a este último Grupo de Reacción integrado por policías.

Téllez López reiteró que lo que se busca con este Grupo es que no suceda lo que en un momento pasó en Culiacán que se incrementaron los índices de violencia, por eso estas acciones que acordó el Gabinete de Seguridad cuandosus integrantes vinieron el pasado 18 de septiembre.

“Y es reforzar con este grupo que tiene características especiales para que no suba la incidencia delictiva aquí en el puerto”, expresó.

También dijo que la estrategia de seguridad tiene cuatro ejes, la primera es atender las causas y se están haciendo muchas actividades por parte del Gobierno Estatal y Municipal para atender las mismas, después viene el fortalecimiento de la Guardia Nacional en el primer sector que es la zona turística y hotelera.

“Y el tercer eje es incrementar las actividades de investigación e inteligencia, podríamos decir que esa conjunción es lo diferente que tenemos, se armó con el Grupo Interinstitucional, están trabajando con el grupo aquí de Mazatlán, de aquí del puerto donde están generando toda esa inteligencia, que esa se pone a disposición de las diferentes fuerzas”, recalcó Téllez López.

“Requeríamos de una fuerza especial para que explotara esa información, entonces por eso la necesidad de que este Grupo se conformara y va a permanecer aquí en Mazatlán”.

El cuarto eje es la coordinación interinstitucional, todos los días se reúne el Gabinete de Seguridad tanto federal, estatal y municipal para atender las necesidades y se van viendo las diferentes necesidades que se van presentando.

“Por ejemplo, les puedo decir que todos los demás índices delictivos han venido a la baja con el despliegue que se tiene aquí de aproximadamente 9 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, únicamente lo que no se ha podido contener y lo reconocemos, es el índice de homicidios, se ha incrementado el último mes”, reiteró.

“Aquí el estado de Sinaloa presenta una particularidad que no presentan otros estados: que es un conflicto de dos facciones y eso produce generalmente el incremento de homicidios, realmente es poca en porcentaje de personas que no pertenecen a estas facciones que resultan con un homicidio, con una muerte”.

También dijo que entre los presuntos delincuentes que han sido detenidos se ha incrementado la cantidad de menores de edad capturados, pero manifestó no tener las cifras a la mano.