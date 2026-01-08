$!Fomenta SSPM de Mazatlán la prevención ante las extorsiones

MAZATLÁN._ Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre los diversos modus operandi que utilizan algunas personas para cometer delitos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Departamento de Programas Preventivos, realizó una jornada informativa en una plaza comercial, donde se activó la campaña de prevención contra extorsiones.

De acuerdo con un comunicado, José Uriel Caldera Guerrero, titular del Departamento de Programas Preventivos, informó que durante el acercamiento con los ciudadanos, se entregaron trípticos informativos en los que se detallan los principales indicadores para identificar cuándo una persona puede ser víctima de extorsión, además de orientar sobre las instancias a las que se debe acudir y los números telefónicos a los que se puede llamar para denunciar este tipo de hechos.