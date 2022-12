Fondo de aguinaldo de Mazatlán se gastó en viajes a España y la Fórmula 1

El recurso para el pago de aguinaldos, indemnizaciones y obra pública, se fue para el viaje que realizaron funcionarios del Ayuntamiento de Mazatlán a España y para asistir a la Fórmula 1, reconoció Édgar Augusto González Zataráin, presidente municipal de Mazatlán.

González Zataráin agregó que buena parte de este recurso también se fue al Instituto de Cultura, paramunicipal que desde junio ya no tenía recursos ni siquiera para pagarle a los trabajadores.

“Entre lo que le quitaron a la obra pública y a los aguinaldos, se fueron más de 200 millones a indemnizaciones, luego se fue otra parte al tema lo que no tenías contemplado, como el tema de la ida a España, el tema de Fórmula 1, el tema del exceso a Cultura”, indicó.

El primer responsable de estos desvíos es el ex Tesorero Municipal Javier Lizárraga Alarcón, aseveró, quien siempre daba las facilidades para estos requerimientos, cuando ya no era viable hacerlo, y el mismo Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde, no estaba al tanto de cómo estaban las finanzas.

“El Tesorero en ese momento pues daba facilidades, decía ‘sí puedes ir, sí puedes ir’, pero finalmente el control del gasto no lo ve todo el mundo, no lo pueden ver los funcionarios, el propio Alcalde no lo estaba viendo, no estaba viendo el control del gasto”, aseveró.

“El control del gasto lo traía el tesorero, el responsable número uno es quien dice ‘sí hay, si hay y sí hay’ y bueno, te estás acabando el recurso de otro rubro”, añadió.

González Zataráin recalcó que buena parte de esos 130 millones de pesos, que son los que el Ayuntamiento pedirá prestados al Gobierno del Estado para el pago de aguinaldos, se fue para el Instituto de Cultura.

“Por ejemplo (el Instituto de) Cultura, desde junio, que fue público, ustedes lo publicaron, se les estuvo dando para la nómina, en junio ya se le había acabado su presupuesto, se le estuvo dando para la nómina, como seis, siete millones de pesos mensuales... temas como esto, provocaron este creciente gasto”, lamentó.