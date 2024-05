“Es un problema que nosotros desde el 2015 venimos dándole batalla por la no consulta a los pueblos originarios, pero como la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacer una consulta, por no caer en desacato se realizaron consultas, pero ya no son previas (porque) rellenó las 28 hectáreas tumbando mangle, ya no es bien informada porque se manejó la información que ellos quisieron, tampoco es de buena fe porque se compraron conciencias, ni culturalmente adecuada porque surgieron complicidades de Gobernador entre ellos”, continuó Felipe Montaño.

“Todo ese proceso que hemos vivido nosotros desde el 2015, desde que nosotros la comunidad Lázaro Cárdenas interpusimos un amparo de cuando se hizo la consulta, la comunidad de Lázaro Cárdenas, Paredones, Juan José Ríos y la comunidad originaria de Ohuira no dimos el consentimiento a esta empresa, pero de una u otra manera los tres niveles de gobierno han y están promoviendo todavía esta empresa a pesar de que se encuentra en un proceso jurídico”.

Recalcó que quieren que el municipio de Ahome, la Presidencia Municipal les dé resultados a la pregunta que le hicieron de si le otorgaron o no permiso a la empresa porque ya se empiezan a ver pequeños movimientos de trabajo, por lo que desde el 14 de septiembre se hizo una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el 23 de diciembre al no recibir respuesta se interpuso otra denuncia y el 19 de enero pasado le contestaron a los demandantes que no había anomalías, que se cumplían con las concesiones otorgadas por la Semarnat, entre otros puntos, pero se ha detectado que se han manipulado los datos a favor de la empresa en mención.

“Nosotros hemos vivido mucho la desacreditación a nuestras personas, querer comprar nuestras conciencias hasta llegar a la amenaza del Gobierno de Rubén Rocha, los que estamos aquí presentes, pero que traemos nuestro dispositivo de seguridad y los chalecos antibalas es porque estamos amenazados, nosotros no sabemos si mañana o pasado, ahorita estamos aquí, como lo dije al principio, que Dios los proteja y nos devuelva ese mismo camino sin ninguna contingencia para estar otra vez estar de nuevo con nuestra familia”, expuso Felipe Montaño, junto con las defensoras de tierra y territorio Ana Gutiérrez Alcalá, Melina Maldonado Sandoval, entre otras.

También se expuso que en Guasave a los ejidatarios les quitaron 90 hectáreas en Las Pitayas y en Las Glorias, pues en 1977 un Presidente Municipal donó a un particular para que hiciera una Náutica y desde el 2015 en donde están las casas de los ejidatarios les están exigiendo que desalojen porque van a hacer fraccionamientos ahí.

Además, hay problemas con la Presa Santa María, expuso Gildardo Izaguirre, integrante del movimiento en defensa del Faro, en el Cerro del Crestón.

Defensa de El Faro

Mario Astorga pidió defender el Cerro del Crestón o Faro, que es una identidad de Mazatlán, en la cual se pretende construir una tirolesa, que irá hasta el Cerro del Vigía.

Rubén Romero precisó que quien autorizó o dio el aval del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la tirolesa fue la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación, la cual violenta la Ley General de Equilibrio Ecológico, pues dicen que no hay especies en ningún grado de riesgo, pero el artículo 35 de la Ley General de Ecología dice que con una sola especie que esté en alguna categoría de riesgo de la Norma 059 no se tiene que autorizar la MIA y en otro punto es que si el promovente acepta una falsedad del que hizo la MIA también se anula.

“Hay dos cosas, una que dice que no hay especies en riesgo de extinción y sí las hay, hay 35 en total en diferentes niveles de riego, el guayacán por ejemplo, el halcón peregrino, que tenemos una pareja de halcones peregrinos en la ladera este del cerro, ahí está anidando ahorita y hay otras muchas especies más, otro asunto que no se ha tocado es la resistencia del macizo rocoso, calidad de la roca, si está fragmentada o está porosa”, continuó Rubén Romero.

Reiteró que tampoco se calcula la tensión del cable de la tirolesa, lo que es sumamente riesgoso, y además del agravio a un ícono de los mazatlecos, lo van a degradar porque lo van a hacer de acceso masivo y lo van a degradar.

Por todo ello los integrantes de colectivos y asistentes reiteraron que se pretende formar un Frente en Defensa del Medio Ambiente en Sinaloa para luchar contra los proyectos que se tienen en las costas de la entidad porque afectan la naturaleza, como los mencionados.