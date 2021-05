$!Fórmula Zamora-Pucheta será lo mejor para Mazatlán, afirma candidato a Gobernador

Tras asegurar que con la fórmula de Mario Zamora en la Gubernatura de Sinaloa y de Fernando Pucheta Sánchez en la Alcaldía de Mazatlán le irá mejor al municipio mazatleco en pavimentación de calles, con mayor seguridad y que mejore el servicio de recolección de basura, entre otros, el candidato a Gobernador por la alianza Vamos por Sinaloa llamó a los simpatizantes de esta coalición a no dejarse engañar, a no tener miedo y salir a votar el próximo 6 de junio.

“Por ahí los que ya se saben perdidos quieren intimidar a nuestra gente, no se dejen engañar, no le tengan miedo a nadie y cuentan conmigo y cuentan con nosotros, piensen en su familia, piensen en sus hijos, el cobarde sólo asusta, pero no asusta a nadie de bien que sabe lo que quiere, nos va ir muy bien, aquí en Mazatlán se va fincar el triunfo en la Gubernatura y en mi casa me enseñaron mis papás a ser bien agradecido y toda la vida con hechos y con obras le vamos a agradecer a Mazatlán”, enfatizó ante más de 2 mil asistentes.

“Amigas y amigos llegó la hora con Mario Zamora el próximo 6 de junio con la ayuda de todos ustedes vamos a ganar, el próximo 6 de junio aquí en Mazatlán vamos a ganar”.

Al evento también asistieron los candidatos a diputados federales por la Alianza Vamos por Sinaloa a los Distritos Electorales 1 y 6, Germán Escobar y Paloma Meneses, así como los abanderados por los Distritos 20, 21, 22 y 23 Electoral, Diana Rice, Roberto González, Elsy López y Maribel Chollet Morán.

Ya en entrevista manifestó que lo dijo en el mismo debate organizado por el Instituto Estatal del Estado de Sinaloa, lo dijo de frente, ha habido gente que les ha reportado que están saliendo diciendo que es a nombre del otro candidato, en referencia al abanderado de la alianza Morena -PAS, Rubén Rocha Moya, a intimidar a sus promotores de votos.

“Lo dije en el mismo debate, lo dije de frente, ha habido gente que nos ha reportado que están saliendo a nombre del otro candidato, se lo dije si no eres tú, yo quiero que no lo sea, que desautorice a quien lo esté haciendo, hago el llamado a todas las autoridades federales, estatales municipales respetuosamente a que Brinden) lo que merecemos todos los mexicanos a salir en libertar, en paz y con plena tranquilidad a votar el próximo 6 de junio”, expresó Zamora Gastélum.