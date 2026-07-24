$!Fortalece Bomberos Mazatlán su capacidad operativa con dos camiones escalera y una unidad de mando

MAZATLÁN._ El crecimiento urbano y el desarrollo vertical que se ha venido registrando en el puerto ha llevado al Cuerpo Voluntario de Bomberos Mazatlán a fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias cada vez más complejas, por lo que se adquirió dos camiones escalera y una unidad de mando. Así lo compartió el comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez, durante la ceremonia de entrega de estos vehículos, quien señaló que este equipo vendrá a reforzar las labores de rescate y combate de incendios. Robles Chávez expresó que la transformación que vive Mazatlán con la llegada de nuevas inversiones, aumento de población y la construcción de edificios de mayor altura, representa importantes oportunidades para el municipio, pero también nuevos desafíos para las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. “Mazatlán crece, se desarrolla, llegan nuevas inversiones, aumenta su población y cada vez tenemos edificaciones más altas y más grandes. Este crecimiento representa grandes oportunidades, pero también nuevos desafíos para quienes tenemos la responsabilidad de responder ante cualquier emergencia”, comentó. “Esta es una inversión que hizo el Patronato porque es la necesidad que Mazatlán tiene y obviamente está preocupado porque nosotros tengamos el equipo que se requiere”.

El comandante expresó que, ante ese panorama, la corporación ha reforzado la capacitación de su personal y la modernización de su equipo con el objetivo de mantener una respuesta profesional frente a escenarios cada vez más complejos, por lo que la incorporación de las nuevas unidades representa un antes y un después para la capacidad operativa del cuerpo de bomberos. “Desconocemos los riesgos que implica ese crecimiento, pero también estamos ocupados trabajando todos los días para prepararnos, capacitarnos y fortalecer nuestra herramienta para responder de manera profesional ante cualquier situación”, declaró. “Es por eso que la llegada de estos camiones de escala representa un antes y un después para nuestra capacidad operativa. Necesitamos prepararnos y creo que la mejor forma es invertirle a la prevención. Tenerlos y a lo mejor no ocuparlos, pero tenerlos, y si se ocupan, pues ya están listos”.

Robles Chávez mencionó que las unidades permitirán atender incendios en edificios de varios niveles, efectuar rescates de personas atrapadas, establecer puntos estratégicos para el combate al fuego y desarrollar maniobras con mayores condiciones de seguridad para los elementos que participan en las emergencias. Además, destacó que el verdadero valor del nuevo equipamiento no radica únicamente en la tecnología con la que cuentan los vehículos, sino en la preparación del personal que los opera. “El verdadero valor de estas unidades no está solamente en la tecnología que representan, sino en las manos de los hombres y mujeres que las operan. Detrás de cada uniforme hay preparación, disciplina, sacrificio y una profunda vocación de servicio”, señaló.

Por su parte, la presidenta del Patronato de Administración de Bomberos Mazatlán, Lourdes Magallón Huerta, destacó que la entrega de las nuevas unidades representa mucho más que la adquisición de vehículos, pues refleja el compromiso de distintos sectores por fortalecer una institución fundamental para la seguridad del municipio. “Hoy celebramos mucho más que la entrega de dos camiones de escala. Celebramos el compromiso de una comunidad que cree en la prevención, en la seguridad y en el fortalecimiento de una institución que trabaja las 24 horas del día para proteger la vida y el patrimonio de las familias mazatlecas”, dijo.

Asimismo, mencionó que la adquisición de los dos camiones escalera y de la unidad de mando constituye una inversión histórica de 4 millones de pesos, realizada por el patronato con una visión de largo plazo, considerando el acelerado crecimiento que experimenta Mazatlán. Además, indicó que el desarrollo vertical del puerto exige que Bomberos cuente con herramientas modernas y equipo especializado para responder de manera eficiente a emergencias que antes eran poco frecuentes y que hoy forman parte de la nueva realidad urbana del municipio. “Mazatlán crece a un ritmo acelerado y su desarrollo vertical exige que nuestros bomberos cuenten con el equipo adecuado para responder a emergencias que cada vez son más complejas”, afirmó.

Magallón Huerta destacó que este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Patronato de Bomberos, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mazatlán, la iniciativa privada y la ciudadanía. Por tal motivo, destacó que las nuevas unidades representan esperanza, confianza y seguridad para los habitantes del puerto, así como para los miles de turistas que visitan el destino y para el sector empresarial que continúa invirtiendo en la ciudad. En este sentido, reconoció el respaldo permanente del Instituto Estatal de Protección Civil, de las autoridades municipales y de los integrantes del Patronato, quienes impulsaron la adquisición del nuevo equipamiento. “Estas nuevas unidades son un símbolo de lo que podemos lograr cuando gobierno, iniciativa privada, ciudadanía y patronato trabajamos unidos por una misma causa: proteger la vida”, comentó.