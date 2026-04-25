$!Fortalece el ‘Festival del Mar’ la actividad náutica en Mazatlán

Un balance favorable en términos de participación, organización y respuesta del público fue la se registró en la reciente regata “Festival del Mar” que tuvo lugar en el puerto, consolidándose como un esfuerzo por impulsar la navegación a vela en Mazatlán y abrir la puerta a eventos de mayor alcance en el corto plazo, organizado por Capitanía de Puerto.
Así lo informó el Capitán Regional de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela, quien señaló que esta regata logró contar con una participación equilibrada entre embarcaciones locales y visitantes, llegando a tener cerca de 19 veleros que participaron en distintas categorías.
“La verdad es que tuvimos una muy buena concurrencia y una respuesta favorable al llamado que hicimos. Este tipo de eventos forman parte de lo que estamos impulsando como cultura de la vela en Mazatlán, y justamente lo importante es seguir promoviendo esta actividad para que más personas se interesen y participen en ella”, comentó.
Barreiro Varela comentó que para esta competencia se contó con la participación de veleros de la Escuela Naval y del Centro de Capacitación a Vela de Acapulco, cuyos cadetes tuvieron un papel relevante tanto en competencia como en labores de apoyo en el desarrollo de la justa.
Asimismo, comentó que el balance general fue positivo, ya que la respuesta de los participantes y la asistencia del público para disfrutar del evento reflejó que existe un interés por este tipo de actividades, lo que respalda la estrategia por promover la práctica de este deporte de manera constante y con mayor arraigo en el puerto.
“Además de fomentar la cultura vela, uno de los objetivos principales es que estos eventos también contribuyan al turismo. Si logramos que vengan participantes de otros estados, esto naturalmente genera un beneficio para Mazatlán, tanto en afluencia como en derrama económica, y es parte de lo que buscamos consolidar”, declaró.
“La intención es llamar la atención de turistas y locales que quizá no sabían del evento, pero que se integran al ambiente. Por eso tratamos de incluir música y generar un entorno más atractivo para el público”, agregó.
El Capitán de Puerto expresó que los cadetes de la Escuela Naval y el Centro de Capacitación de Vela se estuvieron integrando como tripulantes en embarcaciones mazatlecas que no contaban con personal suficiente, lo que facilitó la participación de más equipos y fomentó el intercambio de técnica y la formación de práctica en condiciones reales de navegación.
En este sentido, explicó que más allá del ámbito deportivo, el Festival del Mar también se plantea como un detonante turístico con el cual se busca reforzar este destino, generando entornos dinámicos y accesibles para el público en general.
Barreiro Varela también mencionó que uno de los propósitos centrales es que este tipo de eventos evoluciones hacia un formato más integral, donde además de la competencia deportiva se incluyan elementos culturales y gastronómicos que amplié su impacto.
Por tal motivo, señaló que para futuras ediciones, se contempla la posible incorporación de muestras culinarias de la región y otras actividades que permitan a traer a un mayor número de asistentes.
“Para la siguiente edición queremos fortalecer aún más el evento, no solo en la parte deportiva, sino también en la experiencia para el público. Estamos considerando incluir, por ejemplo, alguna muestra gastronómica que permita atraer a más gente y complementar la actividad náutica con otros elementos que resulten de interés”, dijo.
Por otro lado, como parte de la proyección a mediano plazo, el Capitán de Puerto adelantó que ya se trabaja en la organización de una nueva regata para el próximo 17 de junio, fecha que se mantiene aún como tentativa y que dependerá de las condiciones meteorológicas, factor clave para garantizar la seguridad de los participantes.
El funcionario señaló que la intención para la siguiente edición es ampliar la convocatoria a nivel regional y nacional, extendiendo invitaciones a destinos con tradición en la vela como Los Cabos, Sonora, San Carlos y Puerto Vallarta.
Con esto, se buscará incrementar el número de embarcaciones participantes y posicionar a Mazatlán como un punto relevante dentro del calendario náutico del país.
Barreiro Varela comentó que la llegada de veleristas de otras entidades no solo vendría a enriquecer el nivel competitivo, sino que además generaría beneficios directos en materia turística, al atraer visitantes, prolongar estancias y dinamizar la economía.
Finalmente, comentó que Capitanía de Puerto continuará impulsando este tipo de iniciativas con una visión ordenada y de largo plazo, donde la seguridad marítima, la formación de nuevos navegantes y la promoción turística converjan en el objetivo de consolidar la identidad marítima de Mazatlán y fortalecer su proyección como destino estratégico para la vela en México.