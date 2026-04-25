$!Fortalece el ‘Festival del Mar’ la actividad náutica en Mazatlán

Un balance favorable en términos de participación, organización y respuesta del público fue la se registró en la reciente regata “Festival del Mar” que tuvo lugar en el puerto, consolidándose como un esfuerzo por impulsar la navegación a vela en Mazatlán y abrir la puerta a eventos de mayor alcance en el corto plazo, organizado por Capitanía de Puerto. Así lo informó el Capitán Regional de Puerto, Luis Antonio Barreiro Varela, quien señaló que esta regata logró contar con una participación equilibrada entre embarcaciones locales y visitantes, llegando a tener cerca de 19 veleros que participaron en distintas categorías. “La verdad es que tuvimos una muy buena concurrencia y una respuesta favorable al llamado que hicimos. Este tipo de eventos forman parte de lo que estamos impulsando como cultura de la vela en Mazatlán, y justamente lo importante es seguir promoviendo esta actividad para que más personas se interesen y participen en ella”, comentó. Barreiro Varela comentó que para esta competencia se contó con la participación de veleros de la Escuela Naval y del Centro de Capacitación a Vela de Acapulco, cuyos cadetes tuvieron un papel relevante tanto en competencia como en labores de apoyo en el desarrollo de la justa.





Asimismo, comentó que el balance general fue positivo, ya que la respuesta de los participantes y la asistencia del público para disfrutar del evento reflejó que existe un interés por este tipo de actividades, lo que respalda la estrategia por promover la práctica de este deporte de manera constante y con mayor arraigo en el puerto. “Además de fomentar la cultura vela, uno de los objetivos principales es que estos eventos también contribuyan al turismo. Si logramos que vengan participantes de otros estados, esto naturalmente genera un beneficio para Mazatlán, tanto en afluencia como en derrama económica, y es parte de lo que buscamos consolidar”, declaró. “La intención es llamar la atención de turistas y locales que quizá no sabían del evento, pero que se integran al ambiente. Por eso tratamos de incluir música y generar un entorno más atractivo para el público”, agregó.





