Fortalece Immujer en Mazatlán pláticas de concientización e inclusión en escuelas públicas y privadas

Con el objetivo de promover el respeto, la igualdad y la prevención de conductas de riesgo entre niñas, niños y jóvenes, el Instituto Municipal de la Mujer ha intensificado sus programas de pláticas y capacitaciones en instituciones educativas públicas y privadas del municipio.

La directora de la dependencia, Ana Marcela Herrera López, informó que actualmente se desarrolla una campaña más amplia de sensibilización en planteles escolares, incluyendo centros educativos privados donde anteriormente no se realizaban este tipo de actividades.

“Se trata de una campaña más fuerte que estamos realizando en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y la verdad comentarles que en las instituciones privadas no se estaba generando este tipo de cursos, de pláticas y por eso justamente estuvimos en algunas”, señaló Herrera López.

Herrera López adelantó que durante junio, en el marco del Mes del Orgullo, también se reforzarán las acciones encaminadas a fomentar la inclusión y combatir la discriminación entre la población estudiantil.

“Vamos a iniciar en la medida que sea posible, ahora que empieza el mes del Pride, otras pláticas justamente para concientizar a todos los jóvenes en la cuestión de la homofobia, transfobia y bifobia”.

Entre las actividades recientes destaca la plática informativa “Cutting y sus consecuencias”, impartida en las escuelas primarias Luis Donaldo Colosio y Francisco Alarcón, donde especialistas abordaron temas relacionados con la salud mental, el manejo de emociones y la importancia de buscar apoyo ante situaciones difíciles.

Asimismo, personal del instituto ofreció en el Cetis 127 la conferencia “Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia”, enfocada en fortalecer una cultura de respeto e inclusión, mientras que en Cobaes 37 se desarrolló la charla “No busques la felicidad afuera, la llevas dentro”, orientada al bienestar emocional y el fortalecimiento de la autoestima.

Herrera López informó que la Unidad Local de Atención para las mujeres en Villa Unión podría entrar en funcionamiento en aproximadamente dos meses y medio, una vez que concluyan los trabajos de equipamiento y electrificación del inmueble.

“¿Por qué se está haciendo esta unidad justamente en Villa Unión? Porque es la sindicatura que presenta más focos rojos de violencia, ya que es una de los poblados que tiene una mayor población”.

Detalló que la obra requirió una inversión superior a los 3 millones de pesos y actualmente se encuentra en la etapa de licitación para la electrificación y adquisición del mobiliario. “Estaríamos hablando que aproximadamente en dos meses y medio en que podríamos estar anunciando, pero la presidenta dará la fecha específica de cuando se haría esta inauguración”.