Fortalece Sinaloa relación con socios comerciales para impulsar su conectividad aérea

MADRID._ Dentro de las actividades llevadas a cabo en la Feria Internacional del Turismo, Sinaloa ha logrado alianzas con agencias de viaje líderes en el mercado.

De acuerdo con un comunicado, luego de una reunión con Santiago Elijovich, country manager de Despegar, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que los resultados obtenidos durante el 2025 con Despegar han sido muy positivos.

“Los resultados que nos han estado compartiendo de la campaña que hemos llevado a cabo han sido muy positivos, las acciones que hicimos en el 2025 con Despegar fueron clave para al destino de Mazatlán, son un gran aliado, tenemos planes muy importantes para este 2026 para seguir impulsando y promocionando los destinos turísticos de Mazatlán y Los Mochis, quien este último por primera vez realizó este tipo de campañas con excelentes resultados, en donde logramos incrementar la pernocta considerablemente con todos los que reservaron a través de este medio”, apuntó Sosa Osuna.

Santiago Elijovich señaló que los convenios firmados con Sinaloa fortalecen la conectividad en los municipios de la entidad.

“El trabajo en equipo es impresionante, sobre todo los resultados muy positivos de la campaña de promoción que hemos trabajado en conjunto, logrando crecimientos de doble dígito en toda la segunda mitad de 2025”, destacó.

Para este 2026 la misión es renovar este compromiso para seguir trabajando en equipo en proyectos que le den dinamismo al sector turístico de la entidad.

Además de la reunión de trabajo con Despegar, la funcionaria estatal sostuvo encuentros con Grupo Iberostar y Minor Hotels, con el objetivo de compartir oportunidades de inversión y desarrollo turístico en el Estado.

Asimismo, se presentó la oferta turística de Sinaloa a Sandos Hotels & Resorts, quedando establecida la comunicación con su representación en México para dar seguimiento a posibles colaboraciones.

“Bajo el liderazgo de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, continuamos sumando esfuerzos para atraer inversión y fortalecer la proyección turística de Sinaloa,”, puntualizó.