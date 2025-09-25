$!Fortalece vínculos UPSIN con empresas con nuevo modelo educativo

Con la finalidad de dar a conocer los cambios contemplados en su nuevo modelo educativo, la Universidad Politécnica de Sinaloa sostuvo un encuentro con empresarios locales y representantes de instituciones públicas para fortalecer la vinculación con el sector y mejorar la preparación estudiantil. Un paso firme hacia la consolidación de su relación con el sector empresarial fue el que dio la UPSIN con esta reunión, donde se abrió un espacio de diálogo con quienes serán los actores principales en la formación y empleabilidad de sus estudiantes. Durante la presentación del modelo educativo, la Rectora de esta institución educativa, Elva Patricia Saracho Martínez, expresó la importancia de poder reforzar la sinergia entre el sector académico y el empresarial para el desarrollo de estudiantes con una mejor preparación. “Fortalecer la vinculación entre la empresa y la universidad es uno de nuestros objetivos que estamos trabajando en este momento más importante y que es lo que se está anunciando básicamente a partir del nuevo modelo educativo”, comentó. Entre los anuncios más importantes en este nuevo modelo educativo, se encuentra la posibilidad de que los estudiantes de esta universidad obtengan una doble titulación, una como Técnico Superior Universitario y otra como Ingeniero o Licenciado, según el área de estudio.

Para ello, se incorporó una estadía profesional más de cuatro meses en empresas para que los alumnos puedan obtener su título TSU, por lo que los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar dos estadías a lo largo de su carrera, una en el sexto cuatrimestre y otra en el décimo, requisitos indispensables para ambas titulaciones. Saracho Martínez expresó que este esquema rompe con la visión tradicional de las prácticas profesionales como una simple pasantía, pues el estudiante deberá enfrentar un proceso semejante al de una contratación formal. “Es responsabilidad del estudiante buscar la empresa donde se va a llevar a cabo su estadía. Nosotros le damos una carta de presentación y él tiene que ir a tocar la puerta a las empresas”, dijo. “Nosotros le decimos a las empresas que al recibir su documentación, también los entrevisten, platiquen con los jóvenes, y ya decidir después si lo aceptan o no”, agregó. La Rectora de la UPSIN también compartió el padrón de vinculación de esta institución donde las empresas interesadas pueden registrarse para recibir estudiantes en estadías profesionales, con periodos de registro de enero a abril para TSU y de mayo a agosto para ingeniería o licenciatura. En este sentido, compartió que para el 2026 la UPSIN contará con 399 estudiantes listos para ingresar al sector productivo distribuidos en 11 áreas académicas que ofrece la institución. En el campo de la mecatrónica se tienen 85, en biomédica 36, en energía 19, en biotecnología 27, en logística 28, en nanotecnología 6, en tecnología de la información e innovación digital 120, tecnología ambiental y sustentabilidad, en animación y efectos visuales 69, en administración 34 y en terapia física 53.