Fortalecen coordinación Gobierno de Mazatlán y Ejército Mexicano

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez sostuvo la mañana de este miércoles una reunión privada con el Comandante de la Tercera Región Militar, General de División de Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer, en busca de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Ejército Mexicano.

“Durante la reunión, la Alcaldesa agradeció el trabajo permanente que realiza el Ejército Mexicano en colaboración con las autoridades locales, destacando los esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la defensa de la soberanía, acciones que contribuyen al bienestar de las familias mazatlecas”, de acuerdo con lo que informó el Gobierno Municipal en un comunicado de prensa.

“Estrella Palacios reconoció la labor diaria de las Fuerzas Armadas, señalando que su compromiso y disciplina son fundamentales para mantener la tranquilidad y el orden en el municipio”.

La reunión se realizó cerca de las 10:00 horas en el despacho de la Presidenta Municipal, por lo que cerca del lugar se desplegó fuerte vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano.

La Tercera Región Militar comprende los estados de Sinaloa y Durango.

Para atender la crisis de seguridad que se vive ya desde hace más de año y medio en la entidad por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha afectado también a Mazatlán, participan las Fuerzas Federales en coordinación con las autoridades estatales y municipales, entre ellas el Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.