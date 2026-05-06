$!Fortalecen cultura preventiva con Simulacro Nacional en Palacio Municipal de Mazatlán

Con una participación ordenada y una respuesta positiva por parte de trabajadores y ciudadanos, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en el Palacio Municipal de Mazatlán, en un ejercicio preventivo que busca fortalecer la cultura de la autoprotección y evaluar la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia. Durante esta actividad, en la cual se activó el simulacro de un posible sismo, se evacuó de manera inmediata el inmueble municipal, donde en cuestión de minutos, trabajadores, funcionarios y ciudadanos que se encontraban en el edificio abandonaron las instalaciones de manera ordenada.







Como parte de la movilización, se llevó a cabo el seguimiento de algunas rutas de evacuación previamente establecidas, atendiendo las indicaciones de brigadistas y cuerpos de emergencia. El Coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna Tirado, expresó que este ejercicio concluyó sin ningún incidente, permitiendo comprobar la efectividad de los protocolos de seguridad implementados dentro del Ayuntamiento, así como la coordinación entre las distintas corporaciones participantes. “Es importante que la ciudadanía trabaje en la prevención desde casa, porque ahí es donde nace principalmente la protección civil y donde también comienzan a construirse hogares resilientes”, comentó.







Para Osuna Tirado, uno de los aspectos más importantes fue la respuesta de las personas participantes, quienes realizaron la evacuación sin correr, empujar ni generar situaciones de pánico, reflejando una mayor conciencia sobre la importancia de actuar con calma y seguir los protocolos establecidos. “La respuesta de la gente fue muy positiva, donde todos salieron a tiempo, de manera ordenada, sin correr, sin empujar y siguiendo las indicaciones de los brigadistas y cuerpos de emergencia”, señaló. Asimismo, destacó que previo al simulacro, personal del Ayuntamiento recibió capacitaciones relacionadas con evacuación, reacción ante emergencias y medidas preventivas, mientras que los jefes de brigada fueron preparados para coordinar las acciones durante el ejercicio y verificar que el desalojo del inmueble se realizará de forma segura. En este sentido, destacó que el ejercicio permitió reforzar el mensaje sobre la importancia de la prevención y la preparación constante ante fenómenos naturales o cualquier otro tipo de contingencia, especialmente en un contexto donde cada vez existen más edificios verticales, condominios y espacios con alta concentración de personas en la ciudad. “La prevención salva vidas y este tipo de ejercicios permiten que las personas adopten cada vez más la cultura preventiva ante cualquier situación de riesgo. Los jefes de brigada son parte fundamental en este tipo de ejercicios, porque ayudan a coordinar la evacuación y verificar que todo se realice de manera segura”, declaró. Osuna Tirado señaló que los simulacros representan una herramienta fundamental para detectar áreas de oportunidad y fortalecer la capacidad de respuesta tanto en dependencias públicas como en establecimientos privados, además de fomentar que más ciudadanos conozcan qué hacer en caso de una emergencia real.







Además, destacó que actualmente un mayor número de empresas, comercios y desarrollos habitacionales están cumpliendo con sus programas internos de Protección Civil y realizando ejercicios preventivos de manera periódica, lo que contribuye a construir una ciudad más preparada y resiliente. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Saúl Robles Chávez, destacó la participación de los elementos de la institución para la supervisión del ejercicio y en la verificación de las condiciones del inmueble una vez concluida la evacuación, confirmando que el simulacro se desarrolló conforme a lo planeado. “La coordinación entre Bomberos y Protección Civil ha permitido fortalecer las acciones preventivas y eso quedó reflejado durante el simulacro. Este tipo de simulacros ayudan a fortalecer la preparación de la ciudadanía y fomentan una mayor participación en temas de prevención y seguridad”, comentó. “Los resultados fueron positivos gracias al trabajo conjunto y a la participación de todas las personas involucradas en el ejercicio”, añadió.





