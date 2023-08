“Siempre las notas negativas, no podemos decir que no, siempre manchan un destino turístico, son hechos ya de antaño, no son recientes o aminora un poquito más, nos vamos haciendo un poquito más crudos en ese sentido de cuando encuentran fosas clandestinas en muchos lugares, como que la gente asimila esa parte, no digo que esté bien, ni que tengamos que acostumbrarnos”, expresó González Zataráin.

Gonzalez Zataráin manifestó que por ser una zona turística, donde los visitantes van a divertirse, es preocupante la situación y no se debe minimizar este hecho que afecta tanto a los mazatlecos.

“Todo esto mancha a un destino turístico a cualquier destino turístico y no se puede minimizar, por supuesto que no, y preocupa, sí preocupa, obviamente no quisiéramos que sucediera eso, por lo menos no es un hecho tan lamentable que ahí haya ocurrido pues en el momento una acción de violencia, ya por lo menos mitiga un poquito ese tema, pero no deja de ser igual un problema”, indicó el Alcalde de Mazatlán.



Zona Dorada es donde mayor vigilancia existe: SSPM

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, comentó que la Zona Dorada es uno de los sectores con mayor vigilancia por parte de las patrullas municipales, por lo que desconoce cuándo pudiera haber ocurrido ese delito, que no es reciente.

“Siempre hay seguridad, si se dan cuenta es una de las zonas que tiene más protección por el hecho de que vienen, turistas, no se descuida todos los sectores, pero sí hay mayor vigilancia en esa zona”, expresó Barrón Valdez.