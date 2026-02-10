$!Fosas en El Verde: autoridades cierran jornada sin transparentar hallazgos

Los trabajos de búsqueda y excavación en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, concluyeron este martes sin que las autoridades informaran de manera oficial sobre nuevos hallazgos, en una zona donde el pasado 9 de febrero fue localizada una segunda fosa clandestina. Tras una jornada de aproximadamente ocho horas continuas, elementos de las distintas corporaciones que participaron en el operativo se retiraron del predio alrededor de las 15:45 horas, con rumbo a Mazatlán, manteniendo total reserva respecto a los resultados del procesamiento forense realizado durante el día.







Durante las diligencias se observaron al menos tres puntos distintos de excavación, donde peritos y personal operativo concentraron esfuerzos, lo que evidenció la amplitud del área intervenida ante la posibilidad de localizar más restos humanos o indicios relacionados con enterramientos clandestinos. En el sitio trabajaron de manera coordinada elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), personal del Servicio Médico Forense (Semefo), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa, la Dirección General de Investigación Estatal, así como efectivos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De manera oficial, la fiscal general del estado, Zulema Sánchez Kondo, informó que en esta segunda fosa fueron localizados dos cuerpos el pasado lunes, los cuales se suman a los 10 encontrados previamente en una primera fosa en la misma comunidad. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no habían proporcionado información oficial sobre el número de restos humanos o cuerpos que pudieran haberse localizado durante las diligencias realizadas este martes. De forma extraoficial, se indicó que las labores de búsqueda y excavación podrían reanudarse este miércoles 11 de febrero.







