$!Fraudes y baja demanda enfrenta la renta vacacional en Mazatlán por la crisis de inseguridad

Desde la ola de violencia la renta vacacional de Airbnb enfrenta fraudes y baja demanda, buscan la regulación y profesionalizarse, describió Fernanda González, la líder de esta comunidad.

La directora en Mazatlán de Host Club Summit, citó el crecimiento que ha registrado este destino en los últimos años sumando a la fecha 6 mil 500 alejamientos con 2 habitaciones en promedio afiliadas a la plataforma, pero por fuera hay muchísimos más unidades de renta corta que lo hacen sin pagar impuestos.

“El mayor reto al que se ha enfrentado la comunidad de anfitriones de renta corta de Mazatlán es la baja demanda, hemos tenido un año desde septiembre de 2024 a la fecha donde la demanda a decaído muchísimo, y eso obviamente nos ha puesto en situaciones muy difíciles porque tenemos afiliados o miembros del club que dependen de esos ingresos o de hipotecas muy altas”, expresó.

La líder lamentó del fraude que se hace al turista, pues esas personas que se anuncian en las redes sociales argumentando que tienen propiedades en renta.

“Lamentablemente hay muchos casos fraudeando y es justamente lo que queremos evitar al momento de formalizar a este gremio cuando se tengan las unidades auditadas”.