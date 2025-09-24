$!Fraudes y baja demanda enfrenta la renta vacacional en Mazatlán por la crisis de inseguridad

Desde la ola de violencia la renta vacacional de Airbnb enfrenta fraudes y baja demanda, buscan la regulación y profesionalizarse, describió Fernanda González, la líder de esta comunidad.
La directora en Mazatlán de Host Club Summit, citó el crecimiento que ha registrado este destino en los últimos años sumando a la fecha 6 mil 500 alejamientos con 2 habitaciones en promedio afiliadas a la plataforma, pero por fuera hay muchísimos más unidades de renta corta que lo hacen sin pagar impuestos.
“El mayor reto al que se ha enfrentado la comunidad de anfitriones de renta corta de Mazatlán es la baja demanda, hemos tenido un año desde septiembre de 2024 a la fecha donde la demanda a decaído muchísimo, y eso obviamente nos ha puesto en situaciones muy difíciles porque tenemos afiliados o miembros del club que dependen de esos ingresos o de hipotecas muy altas”, expresó.
La líder lamentó del fraude que se hace al turista, pues esas personas que se anuncian en las redes sociales argumentando que tienen propiedades en renta.
“Lamentablemente hay muchos casos fraudeando y es justamente lo que queremos evitar al momento de formalizar a este gremio cuando se tengan las unidades auditadas”.
Pero comparando Mazatlán todavía le falta crecer contra la oferta de Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y Tulum que apenas inicia y ya cuenta con 10 mil unidades.
Nayeli Bustos aseguró que Mazatlán se esta vendiendo por experiencias y con este evento pretende motivar el servicio de la renta vacacional que ha estado apagado en el último año.
Citó que la publicidad que están usando como herramientas tecnológicas o la IAP para que puedan elevar la hospitalidad del turismo.
Para Jaime Floiran, consejero habló de que de están organizando para dar el mensaje con el estado de que estar unidos y en pro de la regulación, sentar reglas de juego justas y que pueda haber armonía entre los locales y las visitas a la ciudad y eso busca el Host Club de Sinaloa.
“Los problemas que se comentan es ser un gremio que ha crecido mucho y está en una área gris y de eso se trata que estemos organizándonos”, agregó.
Incluso aseguró que dentro de la iniciativa que proponen es aportar un fondo para la limpieza de playas porque al final del día los hoteleros y la renta vacacional tienen el mismo objetivo.
“Como gremio ya tenemos una cantidad de habitaciones de hotel quizá acercándose bastante a lo que tiene un hotel y todo eso se tiene que desarrollar con dialogo y con representación del estado”.
Por lo pronto, adelantaron que ya buscan con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios el desarrollar una certificación capacitando a los socios que quieran desarrollar la renta vacacional a través de la plataforma Airbnb.
En esta iniciativa de regulación, los directivos de la plataforma, por vez primera están convocando el 4 de octubre al primer encuentro de la comunidad de renta corta vacacional con talleres y para entablar redes y fortalecer al gremio de Sinaloa con ejemplos de otros destinos turísticos.