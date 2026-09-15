Frenan paro trabajadores de Aseo Urbano de Mazatlán; esperan respuesta del Municipio

Después de advertir sobre un posible paro de labores por la falta de camiones, herramientas y refacciones, trabajadores del Departamento de Aseo Urbano dieron una tregua al Ayuntamiento de Mazatlán y mantendrán el servicio mientras esperan el cumplimiento de los acuerdos establecidos con las autoridades municipales.

Así lo informó Laura Elena Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, quien señaló que el personal decidió continuar con la recolección de basura después de que las autoridades municipales solicitaron un plazo de 15 días para resolver las principales carencias.

Sin embargo, Tirado Aguilar advirtió que la suspensión de actividades podría plantearse nuevamente si al concluir el periodo acordado no se observan resultados.

“Tuvimos una reunión el miércoles pasado y quedaron formalmente en que las cosas iban a ir saliendo, tanto el equipo como el material. El problema principal es el desabasto de herramientas y piezas para los camiones, que no llegan en tiempo y forma”, comentó.

“Las autoridades pidieron 15 días para que todo comenzara a tomar su rumbo, pero han pasado cinco o seis días y prácticamente todo sigue igual”, agregó.

La dirigente sindical explicó que, por ahora, los trabajadores dieron una tregua al Gobierno municipal y mantienen activas las rutas, pero aclaró que esta decisión dependerá del cumplimiento de los acuerdos.

“Cuando decidimos que los cambios iban a surgir y que les diéramos tiempo, los muchachos inmediatamente continuaron con el servicio”, declaró.

La dirigente sindical precisó que la inconformidad corresponde únicamente a los trabajadores de las rutas de recolección y no involucra al personal de Barrido Humano, Parques y Jardines, Panteones ni otras áreas de Servicios Públicos.

Asimismo, mencionó que entre las causas que originaron la advertencia de un posible paro se encuentran las malas condiciones de los camiones y la falta de unidades suficientes para cubrir las rutas.

Además, cuestionó que se reporte la operación de 44 rutas, pues aseguró que algunos vehículos circulan con llantas desgastadas o dañadas, fallas en los frenos y problemas en el diferencial.

“Dicen y aseguran que 44 están en ruta, cosa que no es realidad. Más de alguna unidad anda con las llantas lisas o rotas, los frenos no le sirven o el diferencial trae un ruido muy fuerte”, mencionó.

Tirado Aguilar explicó que algunos trabajadores del turno vespertino deben esperar hasta las 14:00 o 15:00 horas para utilizar el camión ocupado durante la mañana, lo que retrasa la recolección principalmente en las colonias de la periferia.

“Si en las periferias se ha sentido el malestar de la ciudadanía porque no pasan a recoger la basura, es porque el carro recolector no sirve”, señaló.

También denunció que algunas unidades enviadas a talleres externos vuelven a descomponerse poco después de ser reparadas, mientras que otras presuntamente no son recibidas o permanecen retenidas debido a pagos pendientes del Ayuntamiento.

La falta de camiones, agregó, prolonga las jornadas laborales, pero las horas extras se encuentran restringidas o no se pagan de manera uniforme.

Ayuntamiento promete reforzar mantenimiento

Por su parte, Gobierno municipal informó que, tras dialogar con los trabajadores y sus representantes sindicales, se alcanzaron acuerdos para mantener en funcionamiento el servicio de recolección.

En la reunión participaron el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, el tesorero municipal, Julio César Ramos Robledo, y Tirado Aguilar, en representación del Stasam.

El Municipio aseguró que reforzará permanentemente el mantenimiento de los camiones para incrementar la disponibilidad de unidades y mejorar los recorridos.

No obstante, la secretaria general del sindicato sostuvo que todavía no se observan avances suficientes y reiteró que el posible paro dependerá de los resultados que se presenten al concluir el plazo concedido.

“No es cualquier cosa. A la recolección de basura y a los servicios públicos se les debe poner mucha atención, porque son el reflejo que se le da a la ciudadanía”, concluyó.