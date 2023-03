“Es mi primer rodada, vengo invitada por parte del equipo Polillas, me pareció muy interesante y divertido, porque es mi primer experiencia en equipo y siento que todos nos apoyamos, nos esperamos, hay trabajo en equipo y no lo sentía porque siempre venía yo sola al malecón”, platicó Selene Ortiz, participante.

En el lugar de encuentro se dieron cita puntualmente alrededor de 30 personas, entre los que destacan, representantes del Colectivo ciclista “Rueda Verde Mazatlán”, el Instituto Municipal de Planeación (Implan), Changarro Bike, Apolo´s Jersey e integrantes de diversos clubs de ciclismo de MTB en la localidad como Polillas Mtb Mazatlán, Nbk2 y Mazatlecas Bike, así mismo, se contó con la participación del público en general, entre ellos, extranjeros estadounidenses y canadienses que participaron de manera entusiasta en el recorrido.

“La rodada estuvo muy participativa, sí cumplió las expectativas que teníamos, la gente sí atendió la convocatoria que hicimos a través de la rueda de prensa que hicimos, en donde asistieron varios medios de comunicación y tenemos la participación de varios grupos”, comentó Cristina Angulo, integrante de Fridas en Bici.

Desde hace 15 días Fridas en Bici hizo la invitación a esta rodada, por medio de sus redes sociales y el día 15 de marzo se realizó una rueda de prensa para convocar a toda la ciudadanía a sumarse a esta y otras actividades que tienen en puerta.

“Es una rodada muy amigable, es una rodada que fue convocada con anticipación y hubo nuevas personas que nos están acompañando, que forman parte de la ciudadanía, para nosotros es muy importante que se difunda cada día más el formar parte de este deporte”, mencionó Conchita Reyes Machain, integrante de Fridas en Bici.

Fridas en Bici es un movimiento de mujeres ciclistas de todas las edades que van desde principiantes hasta expertas, así como también “Diegos”, que son los ciclistas varones, tienen presencia en toda la República Mexicana.

En Sinaloa inició sus actividades en Mazatlán el 9 de mayo del 2021, promoviendo el ciclismo de montaña, las actividades de altruismo y fomentando la derrama económica en pueblos y en comunidades a través de sus rodadas que se realizan los días miércoles y sábados de manera oficial.

“La siguiente actividad es la jornada de limpieza que tendremos en el tramo de carretera de El Habal hacia Puerta de Canoas, lo mas seguro es que asistan las personas que vinieron a la rodada hoy y además se van a sumar otros integrantes, porque tenemos también la invitación para los pobladores de esos lugares”, agregó Cristina Angulo.

“Luchen por hacer aquello que les gusta, no porque les digan que no pueden, no lo vayan a hacer, si les gusta rodar, rueden, si les gusta bailar, bailen, si les gusta cantar o correr, siempre hagan lo que realmente les nace, porque ahí es donde van a encontrar mucha felicidad y tranquilidad”, aconsejó la embajadora de Fridas en Bici.