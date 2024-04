”Y una vez que está hecho lo que nosotros hacemos con el Municipio es que tenemos que estar en coordinación con Protección Civil, para qué, para hacer un plan que sea toda el área, o sea todo Mazatlán, no sólo si es federal, si es estatal o si es municipal, por qué, para el cuidado de toda la gente, pero el señor Alcalde no es el que da los permisos, no porque sea yo o porque sea el licenciado Édgar, en cualquier parte de la República, en cualquier parte del mundo la parte que es recinto portuario es federal y nosotros nos regimos por las leyes federales, entonces ellos no nos van a dar permiso, por eso el señor Alcalde dice que él no tienen ninguna solicitud porque no tenemos que hacer ninguna solicitud, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y lo mandamos a México”.

Precisó que fue él como director de la Asipona Mazatlán quien otorgó el permiso para la construcción de la tirolesa que irá del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía donde se encuentra el Observatorio Mazatlán 1873.

”Yo, con todos los requisitos y después de eso lo mandamos a México porque también tienen que revisarlo, tienen que verificar los requisitos y para que no les digan nada el otro, el muelle (puente o mirador) de cristal estoy viendo en este momento cómo lo hicieron, porque eso lo hicieron no sé exactamente cómo, le estamos revisando y vamos a ver para ver si está certificado, para ver si está todo”, continuó Ancona Infanzón.

Informó que en el caso del puente de cristal no se solicitó algún permiso a la Asipona para su construcción.

”Claro, (debió haberse solicitado un permiso a la Asipona, no (se solicitó), ya estaba hecho, (cuando el asumió la dirección de dicha dependencia en Mazatlán) en su momento no sé quién lo haya autorizado o no, yo no me voy a meter, lo único que estamos haciendo nosotros es viendo si están las certificaciones y todo, a mi no me interesa ni pelear ni decir nada con nadie, pero lo que sí les digo es una cosa, una cosa es la tirolesa y otra cosa es el puente de cristal”, enfatizó.

”Y la tirolesa tiene todos los permisos, esa obra tiene como 6 años ó 7 años (que iniciaron los trámites), el primero que metió su solicitud fue el licenciado Amado Guzmán, por eso a él se la dimos y aparte es el dueño de la parte de enfrente, no podía llegar la tirolesa a la calle, no, verdad, pero independientemente de eso él fue el primero que hizo su solicitud, entonces yo se los he dicho, yo trato de ser lo más, yo no tengo ningún problema”.

Recordó que después del empresario Amado Guzmán otra persona realizó una solicitud para construir una tirolesa en el mismo Cerro del Crestón, pero ya no se le podía dar porque ya se le había dado a Amado Guzmán.

”Aparte la otra persona quería que llegara a la calle, mejor no (no proporcionó datos sobre esta segunda persona solicitantes del permiso), pero ya habían pasado como 6 meses que ya me habían presentado esa solicitud (del empresario Amado Guzmán)”, continuó el director general de la Asipona Mazatlán.

Informó que ya inició la construcción de la tirolesa en el Cerro del Crestón o Faro y se contempla que la obra ya esté concluida para las próximas vacaciones de verano y se cuida que no impacte el ambiente.

”Yo se los he dicho varias veces, una de las causas por las cuales la Secretaría de Marina hizo toda esa área, primero porque ya era desde antes (zona federal), después se dejó un tiempo en el limbo, pero la segunda es para proteger el Crestón que es una de las cosas más icónicas de Mazatlán, ahí está el faro, ahí está todo, lógicamente que en todas partes, si ustedes ven Río de Janeiro, si ustedes van a Guanajuato, donde vayan, en todo ese tipo de lugares pues tiene que haber algún tipo de atractivos turísticos”, continuó.

”Y vamos a tratar de hacerlo más bonito y vamos a tratar de ver de qué manera podemos contemplar con alguien para que se cuide más la flora y la fauna, pero tenemos que ir poco a poco, no podemos llegar y decir ya llegamos, afuera todos, no, no es la idea de nosotros, pero lo que sí les puedo decir es que todo lo que estamos haciendo y en este caso la tirolesa tiene todos los requisitos cumplidos y todo lo que considere y la segunda es que el Crestón es parte del Recinto Portuario, o sea que son parte de las instalaciones de la Asipona Mazatlán, nadie más tiene ninguna atribución ahí más que la Asipona”.

Reiteró que después de que ya se termina la obra se ve con Protección Civil, con Protección Civil del Estado, se coordina como siempre se ha hecho y si en algún momento por alguna razón Protección Civil necesita entrar para apoyar o Asipona apoyar a Protección Civil o hacer algo se hace con todo gusto.

”Pero los permisos y todo se dan, nosotros lo hacemos de acuerdo con los requisitos y a la ley y después los mandamos a México para que sean registrados”, expresó Ancona Infanzón.