’Fue desazolve de canales, no hay ninguna desviación del arroyo’; explica Secretario del Ayuntamiento

Tras las acusaciones de un presunto desvío ilegal del cauce del arroyo Jabalines, el cual podría afectar las viviendas de algunos vecinos aledaños con inundaciones, el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, comentó que el Gobierno no realizó ninguna desviación del cauce, sino que fue un tema de desazolve de canales.

Explicó que el comité de riesgos de Protección Civil mandó a hacer los trabajos como parte del programa de limpieza en arroyos y canales en temporada de lluvias, por lo que no hubo ningún daño intencional o afectación a la zona de parte del Ayuntamiento.

”El Ayuntamiento como tal no mandó a hacer ninguna desviación ni nada. El comité de riesgo (Protección Civil) mandó a desazolvar todos los canales, tanto que en el mayor número de lluvia que hubo, no hubo tal afectación en esos lugares que dicen”, dijo Ríos Pérez.

Sobre la demanda que interpuso un particular al Ayuntamiento de Mazatlán a partir de esa situación, el Secretario señala que prefiere no hacer algún comentario para que después no se tergiverse la información; sin embargo, asegura que no es tema que tenga que ver con el municipio, tal y como se maneja.

”Lo que está en una demanda interpuesta yo lo dejo ahí, porque lo quieren sacar a público para que se diga una afirmación que ellos quisieran tener, para después utilizarlo en la demanda. Es decir, todo lo que llevan en público es utilizable en una demanda para decir: Ya ven, sí hay lo que dijimos y ya nos había dicho un juez que no existió”.

”No es con el municipio (el problema). Ellos quieren meter al municipio cuando no es el municipio. O sea, no es con las autoridades del municipio, pero como es una carpeta de investigación, y yo incluso les he dicho, vamos siguiendo el curso que llevan, porque hay esa demanda y hay una demanda interna también sobre ese caso, pero no es como tal”.

El demandante acusa que trabajadores del Ayuntamiento realizaron una desviación al arroyo Jabalines sin contar con estudios técnicos ni autorización de parte de la Comisión Nacional del Agua. Dicha zona del arroyo se encuentra entre Avenida de las Torres y Óscar Pérez Escobosa.

Ríos Pérez insistió en que no ha sido correcta la forma en la que se plantea está situación, ya que quieren sacar de contexto el caso para su favor. Es por eso que en el Ayuntamiento esperarán por una resolución del juez antes de emitir declaración de la demanda.

”El abogado ya está haciendo las contestaciones de empate, ya que fue una demanda de empate. Ya está prácticamente por dar solución al juez y ya nos esperamos a lo conducente, porque no hay que entorpecer los debidos procesos; vale más que se mantengan allí”.