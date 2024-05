“Ahí fue la verdad sí fue un descuido por el tema de todo lo mojado que estaba ahí abajo impregnado y a lo que me dicen, estaba él casi acostado, agachado, cuando se le derrumbó, sí hay, de hecho en todos los procesos de drenaje los vas a ver en los colectores ponen una especie de estructura en la cual van trabajando adentro, no se apuntala, se mete una estructura metálica”, continuó González Zataráin.

Agregó que cuando se hacen obras en los colectores se le pone una estructura como si fuera un remolque de tráiler adentro para que no se derrumbe, pero en las zanjas, como en la que se registró el percance el martes, son muy angostas y no es muy profunda, es como de un metro y medio de profundidad.

“Nosotros obviamente contratamos, claro que también estamos dispuestos a cooperar o a lo que se requiera con mucho gusto, no hay ningún problema, de hecho lo estamos haciendo, ya nos pusimos en contacto ahí, pero el responsable principal es la empresa, se acercaron (con el Ayuntamiento) creo que iban a ver lo de la funeraria, ese tema”, continuó.

El Alcalde precisó que la constructora sigue trabajando, tiene que concluir dicha obra, pero el Ayuntamiento tiene que ser más estricto.

“Sigue trabajando, tiene que concluir esa obra, no puede quedar así, y obviamente lo que hay que hacer nosotros es ser más estrictos, no darle más obra por lo pronto, que concluya esa, esperar a que concluya y ya no darle obra” hasta no ver eso, tiene que ser muy estricto en eso, sobre todo en la seguridad de los trabajadores, exigirles mayor seguridad”, expresó.

Añadió que por parte del Ayuntamiento se cuenta con personal de supervisión en las obras, eso es desde antes del percance del pasado martes que se trae permanentemente una supervisión fuerte en ese sentido, por esa razón le gusta acudir a supervisar los trabajos para ver cómo se llevan a cabo.