Fue en La Noria donde se registraron las mayores afectaciones por las lluvias que cayeron durante la noche del domingo al lunes al desbordarse un arroyo y el agua entró en 10 casas, por lo que cerca de 30 personas tuvieron que irse a resguardar con sus familiares.

También se reportaron apagones en dos comunidades rurales; en la ciudad, un vehículo quedó varado por lo que se tuvo que auxiliar a una pareja que viajaba en el mismo y algunos tramos de vialidades fueron cerrados a la circulación vehicular por el aumento del nivel del agua pluvial, informaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“Nos comentaron que hubo al menos un vehículo varado aquí en la ciudad y la mayor afectación se suscitó en La Noria, ahorita después de esta visita de la Escuela me voy a dar la vuelta personalmente para ver a las familias”, expresó Palacios Domínguez la mañana de este lunes.

“Se trata de alrededor de 10 casas, son 30 personas que buscaron apoyo con sus familiares y se fueron a otro lugar porque el agua subió metro y medio, entonces ahorita los compañeros y compañeras de Obras Públicas y de Protección Civil estarán haciendo los trabajos de llevar pipas para hacer limpieza y también para hacer el raspado de caminos por la acumulación del lodo que se presentó”.

Tras encabezar el Lunes Cívico en las escuelas primarias federales Venustiano Carranza y José Nabor Macías Lizárraga, en el Fraccionamiento Villa Verde, donde inauguró un Aula de Medios Audiovisuales dijo que en La Noria se desbordó un cuerpo de agua que pasa por esa comunidad de la parte norte del área rural de Mazatlán.

“Y también hubo otros dos lugares en la zona rural que presentaron apagones, los mismos que también ya están siendo atendidos por la CFE (Comisión Federal de Electricidad), y vamos a ir personalmente para ver qué es lo que necesiten”.

En el caso de la ciudad de Mazatlán, por las lluvias que cayeron la noche del domingo la SSPM reportó cierres parciales a la circulación vehicular en lugares como la Avenida Internacional y la calle 20 de Noviembre, en la colonia Benito Juárez, así como en la colonia Sembradores de la Amistad entre las avenidas Insurgentes y Ejército Mexicano, en las colonias Sánchez Celis y Francisco Villa.

También en las avenidas La Marina y Rafael Buelna y en la Avenida Francisco Solís, precisó el subdirector de la Unidad de Vialidad de la SSPM en el comunicado.