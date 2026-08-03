$!‘Fue nuestra impresión encontrar el carro totalmente destruido’: conductora afectada tras derrumbe

Mientras paseaba con su familia del Cerro del Crestón o Faro, Natali Páez escuchó un fuerte estruendo y al bajar se impresionó al ver su carro totalmente destrozado al caerle grandes rocas de un deslave que se registró la mañana de este lunes en dicho atractivo natural de Mazatlán.
La vecina de Mazatlán dijo que su carro es un Mini Dolphin, que dejó estacionado en la calle pavimentada que conduce a las escolleras, en la falda oriente del Cerro del Crestón, para subir al Faro en compañía de otros cuatro familiares.
“Estábamos en la parte de arriba y escuchamos el golpe y pues le cayó la piedra y lo dejó pérdida total completamente, afortunadamente no estábamos ahí, nosotros estamos bien, que eso es lo más importante, al fin de cuentas es algo material, pero sí es algo muy impresionante esto, no es algo que nos imagináramos que sucediera”, añadió Natali Páez.
La propietaria de uno de los cinco vehículos que resultaron dañados al caerles enormes rocas, algunas de varias toneladas, recordó que cuando escucharon el estruendo ya venían bajando del Faro.
“Ya veníamos bajando y fue nuestra impresión encontrar el carro así totalmente destruido, pero como le digo afortunadamente nosotros estamos bien, que es lo más importante y el carro pues es más la impresión, pero es pérdida total completamente”, continuó en entrevista con personal de medios de comunicación.
Manifestó que su auto sí cuenta con póliza de seguro y tras el percance ya acudieron los ajustadores y espera que la apoyen.
“Es como un milagro (que no estuvieran adentro del vehículo al momento del deslave)”. reiteró, “y de hecho íbamos a bajar (antes), pero había tanta gente para tomarse la foto en el puente de vidrio, que fue lo que nos entretuvo, sino, quién sabe, no estaríamos aquí para contarlo”.