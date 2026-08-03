$!‘Fue nuestra impresión encontrar el carro totalmente destruido’: conductora afectada tras derrumbe

Mientras paseaba con su familia del Cerro del Crestón o Faro, Natali Páez escuchó un fuerte estruendo y al bajar se impresionó al ver su carro totalmente destrozado al caerle grandes rocas de un deslave que se registró la mañana de este lunes en dicho atractivo natural de Mazatlán.

La vecina de Mazatlán dijo que su carro es un Mini Dolphin, que dejó estacionado en la calle pavimentada que conduce a las escolleras, en la falda oriente del Cerro del Crestón, para subir al Faro en compañía de otros cuatro familiares.

“Estábamos en la parte de arriba y escuchamos el golpe y pues le cayó la piedra y lo dejó pérdida total completamente, afortunadamente no estábamos ahí, nosotros estamos bien, que eso es lo más importante, al fin de cuentas es algo material, pero sí es algo muy impresionante esto, no es algo que nos imagináramos que sucediera”, añadió Natali Páez.