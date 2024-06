Aunque con algunos incidentes cerca de las algunas casillas, la jornada electoral transcurrió de manera tranquila y en paz en el Consejo Distrital 06 Electoral del INE, manifestó su consejero presidente, Omar Alejandre Galaz.

“La jornada transcurrió en paz, fue una jornada exitosa para nosotros, tenemos 748 casillas instaladas, se instaló el 100 por ciento de las casillas, el único inconveniente que reportaron algunos vecinos es que algunas casillas, que no son todas y que no fue ni siquiera la mayoría, abrieron un poquito tarde, la más tarde que yo tengo registrada es 8:50, estas casillas que dicen que se instalaron tarde se instalaron 8:10, 8:20, fueron las menos, a vuelo de pájaro las que estuve viendo en el sistema no creo que lleguen ni al 10 por ciento”, añadió Alejandre Galaz.

También expresó que de los incidentes reportados se comprobó un caso de un asalto afuera de una casilla y una riña familiar cercana, casos no relacionados con la elección.

“Lo que yo estuve viendo de sus reportes y en su atención de todos estos reportes que ustedes también estuvieron reportando y atestiguando es que a los minutos también era atendido porque había alguien ya sea Policía Estatal, Policía Municipal, Marina, que se acercaban al lugar de los hechos y disuadían a este tipo de personas, de las que yo vi comprobadas fueron como tres o cuatro, sí hubo más de rumores que llegaba la Policía y no había nada”.