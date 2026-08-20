Fueron 10 casas afectadas en incendio en Invasión Acanto, en Mazatlán: Protección Civil

Fueron 10 casas las que resultaron afectadas en el incendio que se presentó la tarde del miércoles en la Invasión Acanto, nueve de ellas con pérdida total, pero aún se desconoce la causa del incidente, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Fueron 10 casas afectadas, nueve con pérdida total y una parcialmente, ya lo que es Sistema DIF Municipal y Bienestar Social estuvieron el día de ayer en la noche dándole algunos apoyos a lo que vienen siendo los afectados directamente”, comentó.

“Sobre todo DIF, estuvo ahí el director con nosotros dándole algunos insumos para que pudieran pasar la noche y sobre todo la alimentación de la noche, comida caliente para que pudieran estar, fueron despensas, cobijas, colchonetas, productos de limpieza de aseo personal y para limpieza de lo que es la vivienda”.

Expresó que no se tiene la causa del incendio, hay algunos comentarios de los vecinos de que algunas personas acostumbraban a hacer quemas controladas en sus patios, se va verificar si a alguno de ellos se le salió de control o si hubo algún accidente dentro de alguna de las viviendas.