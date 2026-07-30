Fueron 61 familias las afectadas por las inundaciones en Mazatlán, pero sigue realizándose el censo

Hasta el momento se han registrado 61 familias afectadas por las inundaciones de las lluvias que cayeron la mañana del miércoles en el Municipio de Mazatlán, pero se sigue realizando el censo en otras partes anegadas, manifestaron el director de Bienestar y Desarrollo Social y la Alcaldesa provisional, Francisco Javier García y Minerva Osuna Zavala.

“Eran 61 familias el día de ayer, fue Zapotes, fue de Villa Unión y fue Urías, y de la Colonia Azteca el día de hoy vamos a censar, vamos a seguir censando, en Urías se censaron alrededor de 56 familias en Urías”, dijo Francisco Javier García en entrevista con personal de medios de comunicación este jueves.

Agregó que de los asentamientos humanos que se van a censar este jueves es el la Colonia Francisco I. Madero que es de donde se recibieron muchos reportes de afectaciones y de la Colonia López Mateos donde ya se hizo un listado, pero se hará el censo oficial de parte del Ayuntamiento.

“Colchones, refrigeradores es lo que más nos están solicitando”, continuó el funcionario municipal.

Expresó que la Presidenta Municipal provisional hizo gestiones ante el Gobierno del Estado para entregar apoyos a las familias afectadas en Mazatlán y se contempla que este viernes se entreguen esos apoyos.

“El día de mañana sale una comitiva del Estado para empezar, no quisiera decir los apoyos, estamos esperando, ya tengo un listado de apoyos, lo más básico que traemos ahorita son los de limpieza, el tema de despensas, el tema de cobijas, el tema de colchonetas, el tema de algunos catres”, añadió.

“Eso es lo que estamos trabajando (el tema de electrodomésticos), el tema de la gestión para ver de dónde podemos sacar ese tipo de recursos para hacerle ese quite con las familias que perdieron, tenemos exactamente si perdieron refrigerador, si perdieron colchón, si perdieron estufa, se hizo un censo muy bueno, el cual a tiempo real vamos sabiendo cuántas familias están censando y qué tipo de enseres domésticos con evidencia tenemos dañados en cada una de las viviendas”.

La Alcaldesa provisional expresó que el miércoles se estaba haciendo el censo de las familias afectadas de las diferentes áreas de Urías y este jueves se pasa a las demás colonias.

“Mañana viene ya la primera parte de los apoyos por el Gobierno del Estado, nos está apoyando Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable) y nos está apoyando el DIF, ahorita van cinco (colonias más afectadas) entre Urías, la Quinta Chapalita, Francisco I. Madero y Azteca, son como cinco, pero las más afectadas son Urías en las que estábamos viendo ayer que yo fui a corroborar que sí había afectación muy fuerte”, recalcó Osuna Zavala.

“No hubo ninguna pérdida humana, solamente material, eso quiero aclarar, entonces en las cuestiones materiales es en la que estamos apoyando a todos los ciudadanos”.