Fueron cerca de 500 familias afectadas por las lluvias de la semana pasada en Mazatlán: Bienestar

Fueron cerca de 500 familias las que resultaron afectadas por las lluvias de la semana pasada en el municipio de Mazatlán, a casi 300 de ellas ya se les está dando la atención, manifestó el director de Bienestar y Desarrollo Social en este municipio, Francisco Javier García Ruiz.

“Se les está dando la atención inmediata a estas casi 300 familias, vamos a ir a la Anáhuac y vamos a ir a la Jesús García, el día de hoy estaremos en la Anáhuac y el día de mañana y el viernes estaríamos en la Jesús García levantando los últimos censos, ya los visitamos, ya fuimos a llevar algunas acciones de catres, de colchonetas, de cobijas ahí a algunos vecinos, pero vimos que eran bastantes más familias, entonces las vamos a atender inmediatamente con el censo”, añadió García Ruiz.

En entrevista con personal de medios de comunicación este 5 de agosto también dio a conocer que el lunes y martes pasado la Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala, siguió en la gestión ante el Gobierno del Estado pata brindar más atención a la ciudadanía que perdió el colchón, el refrigerador o la estufa.

“Tenemos alrededor de 290 familias que les hemos ayudado de esta semana que fueron por el tema por las lluvias, se les dio lo primero fue el kit de limpieza, alimentación, algunos fueron estufas, colchonetas, cobijas, catres, eso fue lo que hasta ahorita se les está dando a las familias”, continuó.

A las familias afectadas que se vieron más vulnerables se les dio una minuta o tanque pequeño de gas y una estufa chica y la Gobernadora Yeraldine Bonilla también mandó colchonetas y cobijas.

Reiteró que aún faltan cerca de 150 familias por censar en las colonias Anáhuac y Jesús García, por lo que son casi 509 familias las que resultaron afectadas por las lluvias de la semana pasada en el municipio de Mazatlán.

“Se atendieron de El Zapote, de Villa Unión, de Caleritas, se atendió de Urías, de la Rafael Buelna, prácticamente fueron esas colonias, más la Anáhuac, más la Jesús García, esas fueron las colonias qué más nos reportó Protección Civil de ir a reforzar el tema del censo”, reiteró el funcionario municipal.