Fueron dos comensales y dos trabajadores quienes fallecieron tras incendio y explosión en taquería: Vicefiscal

Fueron dos comensales y dos integrantes del personal quienes fallecieron en el incendio y explosión de una taquería ubicada en la Avenida del Mar la tarde noche del sábado 15 de noviembre y lo que se tiene hasta el momento es que al parecer todo derivó en una falla en las líneas de gas, dijo el Vicefiscal en la Zona Sur del Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho.

“Hasta ahorita lo que podemos señalar con los datos que tenemos hasta ahorita es que al parecer todo deriva de una falla por ahí en temas de las líneas de gas y todas esas instalaciones, pero estamos todavía en espera de los peritajes, es prácticamente lo que nos han señalado testigos que estaban en el lugar, lo que se encontró de las primeras inspecciones realizadas en él, entonces prácticamente estamos en esa parte”, agregó Aguayo Roacho.

En entrevista, añadió que en este caso se abrió una carpeta de investigación porque hay personas que perdieron la vida y otras que resultaron lesionadas.

“Nosotros desde ese momento abrimos una investigación de manera oficiosa al perder la vida personas, estamos en todo caso hasta ahorita investigando el tema de lesiones y homicidio culposo y en su caso puede que se amplíe este tema a daños, porque también hubo daños, hasta ahorita esa parte como es de querella no se han presentado querellas por ese tema, pero oficiosamente se tiene que investigar porque murieron personas”, continuó.

También manifestó que ya fueron identificadas las tres personas que fallecieron tras dicho incendio y explosión, sólamente resta una de ellas porque por las distintas quemaduras que sufrió si va ser importante agotar la genética,

“Las personas que principalmente resultaron afectadas eran los mismos trabajadores, los dueños del local, había dos comensales, uno ya está identificado y la otra es la que está todavía pendiente de identificarse formalmente, ya tenemos datos de ella, es una femenina, pero formalmente todavía no lo podemos señalar”, informó el Vicefiscal.

“(Fallecieron dos comensales) sí, así es”.

Precisó que las otras dos personas fallecidas eran personal de la taquería ubicada en la Avenida del Mar, casi esquina con la calle José Ángel Espinosa “Ferrusquilla” y una persona más, personal del establecimiento resultó lesionada.

“Está pendiente todavía de agotarse las periciales, revisar sus resultados, contrastar con toda la información que tenemos y ver si ya podemos concluir con mayor cercanía a la verdad qué fue lo que sucedió”, expresó en la entrevista.

“Las querellas se pueden presentar desde ya, toda aquella persona que se sienta afectada y que sean delitos perseguibles por querella, en este caso los daños por ejemplo son delitos que se persiguen necesariamente a petición de parte que es la querella, los delitos que se persiguen de oficio ya se están investigando”.