Mazatlán
|
Lluvias

Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo

Pese al riesgo, turistas se bajaban de sus vehículos a tomarse fotos a un lado de las piedras caídas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/07/2026 09:51
28/07/2026 09:51

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia registrada la mañana de este martes en Mazatlán ocasionó que se registrara un deslave en el Cerro de la Nevería, a la altura de la “Cueva del Diablo”.

  • $!Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo
  • $!Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo

Rocas de todos tamaños cayeron, algunas incluso grandes, que llegaron hasta la banqueta del malecón.

A pesar del riesgo, hasta las 09:30 horas el lugar permanecía sin vigilancia, incluso la circulación vial en ambos carriles es normal.

  • $!Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo
  • $!Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo

Sin temor a algún incidente, turistas que pasaban por el lugar se bajaban de sus vehículos a tomarse fotos en la “Cueva del Diablo”, justo en la zona del deslave.

#Lluvias
#Deslaves
#Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube