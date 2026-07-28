$!Fuerte lluvia provoca deslave en el Cerro de la Nevería, en Mazatlán, a la altura de la Cueva del Diablo

MAZATLÁN._ La fuerte lluvia registrada la mañana de este martes en Mazatlán ocasionó que se registrara un deslave en el Cerro de la Nevería, a la altura de la “Cueva del Diablo”.

Rocas de todos tamaños cayeron, algunas incluso grandes, que llegaron hasta la banqueta del malecón.

A pesar del riesgo, hasta las 09:30 horas el lugar permanecía sin vigilancia, incluso la circulación vial en ambos carriles es normal.